ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко с 86,82% голосов

Центральная избирательная комиссия Беларуси в ночь на 27 января объявила предварительные результаты выборов президента. По версии ЦИК, больше всего голосов набрал Александр Лукашенко – 86,82%, передает «Медуза».
- Протест белорусов в Варшаве. Foto: Scanpix
В списках для голосования было еще четыре фамилии. Сергей Сыранков, объявил ЦИК, получил 3,21% голосов избирателей, Олег Гайдукевич – 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%.
3,6% избирателей проголосовали против всех.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила перед выборами, что ни белорусы, ни международное сообщество не признают результаты так называемых выборов. Власти Евросоюза заявляли, что не считают выборы в Беларуси свободными и справедливыми.
Александр Лукашенко, находящийся у власти в Беларуси с 1994 года, в седьмой раз участвовал в выборах президента.
Предыдущие выборы президента Беларуси, прошедшие в 2020 году, сопровождались самыми массовыми протестами за всю историю страны. Протесты начались после того, как ЦИК объявил, что Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская – 10,12%. Оппозиция Беларуси заявила о массовой фальсификации выборов и о победе Тихановской.
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием
Президент России Владимир Путин «сердечно» поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.
В поздравлении Путина говорится, что «убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о высоком политическом авторитете» Лукашенко, а также о «несомненной поддержке населением» государственного курса, которым следует Беларусь.
«За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», – заявил Путин.
Он пожелал Лукашенко успехов, здоровья и благополучия, а также назвал его «всегда желанным и дорогим» гостем в России.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
На днях эстонский коллега сказал мне в приватной беседе, что не осмеливается публично высказать свою точку зрения относительно лишения граждан России права голоса, поскольку стоит начать задавать неудобные вопросы, как на тебя навесят не очень приятный ярлык.
24 августа основатель соцсети Telegram, предприниматель Павел Дуров был задержан во Франции. Прокуратура этой страны предъявила ему подозрение в соучастии в 12 преступлениях и арестовала на несколько суток. Как отреагировали на арест Дурова известные люди и лидеры общественного мнения по всему миру?
Послы стран Европейского Союза согласовали в Брюсселе в среду, 26 июня, новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси. Вопрос был срочно вынесен на повестку дня, поскольку это заседание постпредов под руководством председательствующей в Совете ЕС Бельгии – последнее. С 1 июля Евросоюз по ротации возглавит Венгрия.
Иностранные компании получили возможность выйти из бизнеса в Беларуси. Совет министров страны утвердил условия, на которых компании из «недружественных» стран смогут продавать свои активы, пишет «Белсат
».
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.