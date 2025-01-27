Назад 27.01.25, 11:06 ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко с 86,82% голосов Центральная избирательная комиссия Беларуси в ночь на 27 января объявила предварительные результаты выборов президента. По версии ЦИК, больше всего голосов набрал Александр Лукашенко – 86,82%, передает «Медуза».

Протест белорусов в Варшаве. Foto: Scanpix

В списках для голосования было еще четыре фамилии. Сергей Сыранков, объявил ЦИК, получил 3,21% голосов избирателей, Олег Гайдукевич – 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%.

3,6% избирателей проголосовали против всех.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила перед выборами, что ни белорусы, ни международное сообщество не признают результаты так называемых выборов. Власти Евросоюза заявляли, что не считают выборы в Беларуси свободными и справедливыми.

Александр Лукашенко, находящийся у власти в Беларуси с 1994 года, в седьмой раз участвовал в выборах президента.

Предыдущие выборы президента Беларуси, прошедшие в 2020 году, сопровождались самыми массовыми протестами за всю историю страны. Протесты начались после того, как ЦИК объявил, что Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская – 10,12%. Оппозиция Беларуси заявила о массовой фальсификации выборов и о победе Тихановской.

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием

Президент России Владимир Путин «сердечно» поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

В поздравлении Путина говорится, что «убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о высоком политическом авторитете» Лукашенко, а также о «несомненной поддержке населением» государственного курса, которым следует Беларусь.

«За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», – заявил Путин.

Он пожелал Лукашенко успехов, здоровья и благополучия, а также назвал его «всегда желанным и дорогим» гостем в России.