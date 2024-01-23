    Беларусь разрешила компаниям из «недружественных» стран продать бизнес, но на своих условиях

    Бренд белья Milavitsa, принадлежащий Silvano Fashion Group, – одна из компаний, которая получит возможность покинуть Беларусь.Фото: Meeli Küttim

    Иностранные компании получили возможность выйти из бизнеса в Беларуси. Совет министров страны утвердил условия, на которых компании из «недружественных» стран смогут продавать свои активы, пишет «Белсат».

    Ранее выход из бизнесов в Беларуси был запрещен более чем для 1800 компаний с иностранными акционерами. Теперь списки отменены.
    Чтобы избавиться от имущества в Беларуси, иностранцам из «стран, совершающих недружественные действия», нужно будет получить разрешение в облисполкоме или Мингорисполкоме (в зависимости от места регистрации юридического лица). Еще придется заплатить. Размер суммы будет указан в ответе чиновников, если, конечно, он будет положительным.
    Сумма никак не регламентирована, кроме как указом Лукашенко от 19 октября 2023 года, где написано, что она должна быть «не менее 25% от рыночной стоимости» соответствующих долей, акций или недвижимости.
    При определенных условиях разрешается передача паев фонда (акций) и недвижимого имущества иностранными лицами, а также передача недвижимого имущества юридическими лицами, в уставных фондах которых участие иностранных лиц составляет 25 и более процентов. Разрешение также можно получить на реорганизацию юридического лица.
    Также постановлением отменяется ряд других решений, в которых были прописаны списки компаний с иностранным капиталом, которые не могут выйти из бизнеса в Беларуси. Среди них постановление Совмина от 1 июля 2022 года №436. Тогда такой запрет появился для 190 компаний. И утратило силу постановление от 23 января 2023 года №54 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», которое расширило запрет до 1849 компаний. В списке были, например, «Лидское пиво», «Милавица», «Белита» и другие.

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