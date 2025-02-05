Enefit Power намерена запустить маслозавод весной 2025 года
Enefit Power – дочерняя компания Eesti Energia, в которой сосредоточено производство энергии из традиционных источников – в свете благоприятного решения суда намерена уже весной запустить свой новый завод по производству сланцевого масла, передает rus.err.ee.
Таллиннский административный суд накануне отклонил жалобу экологической организации Fridays For Future Eesti (НКО Loodusvõlu) на решение Департамента окружающей среды о выдаче комплексного разрешения для маслозавода Enefit Power, признав данное разрешение соответствующим всем правовым нормам и долгосрочным климатическим целям Эстонии.
У некоммерческой организации сохраняется возможность обжаловать это решение.
«Комплексное решение действует, строительство идет. Но дождемся последнего решения. Мы не знаем, каким оно будет. Горячий пуск – самая важная часть. Он состоит из нескольких этапов, мы начнем весной. Это продлится до конца лета, когда, как мы надеемся, можно будет загрузить топливо и задымят трубы», – сказал председатель правления Enefit Power Лаури Карп.
Электростанции, ветропарки и крупнейшие накопители энергии, управляемые концерном Eesti Energia, в предстоящие выходные готовы поддерживать бесперебойное подключение Эстонии, Латвии и Литвы к континентальному европейскому частотному диапазону.
Завод сланцевого масла Kiviõli Keemiatööstus должен прекратить работу до начала 2025 года по требованию Департамента окружающей среды. Директор завода закрывать его к сроку не собирается и намерен судиться с государством.
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