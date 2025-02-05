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  • 05.02.25, 09:36

Enefit Power намерена запустить маслозавод весной 2025 года

Enefit Power – дочерняя компания Eesti Energia, в которой сосредоточено производство энергии из традиционных источников – в свете благоприятного решения суда намерена уже весной запустить свой новый завод по производству сланцевого масла, передает rus.err.ee.
Электростанция Аувере. Фото иллюстративное.
  • Электростанция Аувере. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann
Таллиннский административный суд накануне отклонил жалобу экологической организации Fridays For Future Eesti (НКО Loodusvõlu) на решение Департамента окружающей среды о выдаче комплексного разрешения для маслозавода Enefit Power, признав данное разрешение соответствующим всем правовым нормам и долгосрочным климатическим целям Эстонии.
У некоммерческой организации сохраняется возможность обжаловать это решение.
«Комплексное решение действует, строительство идет. Но дождемся последнего решения. Мы не знаем, каким оно будет. Горячий пуск – самая важная часть. Он состоит из нескольких этапов, мы начнем весной. Это продлится до конца лета, когда, как мы надеемся, можно будет загрузить топливо и задымят трубы», – сказал председатель правления Enefit Power Лаури Карп.
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