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  • 04.02.25, 17:13

Компания Eesti Energia к десинхронизации готова

Электростанции, ветропарки и крупнейшие накопители энергии, управляемые концерном Eesti Energia, в предстоящие выходные готовы поддерживать бесперебойное подключение Эстонии, Латвии и Литвы к континентальному европейскому частотному диапазону.
Компания Eesti Energia к десинхронизации готова
  • Foto: Андрас Кралла
Эстония в сотрудничестве с Латвией и Литвой работает над повышением надежности своей энергетической системы в процессе подключения к европейскому частотному диапазону, чтобы в любой момент обеспечить баланс между производством и потреблением электроэнергии, сообщила во вторник пресс-служба Eesti Energia.
Важную роль в этом сыграют управляемые электростанции Enefit Power в Эстонии, ветропарки Enefit Green в Эстонии и Литве, а также первый в нашей стране крупнейший накопитель энергии в Аувере. Кроме того, в программу включены информационно-технологические решения, такие как виртуальная электростанция, которая позволяет компании участвовать в частотных рынках с помощью активов, находящихся в ее портфеле.
По словам члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи, компания завершила большую часть подготовки к обеспечению резервирования частоты еще осенью прошлого года. В результате интенсивных усилий, предпринятых в последние несколько месяцев, аккумулятор в Аувере также готов к поддержке энергосистемы.
«Eesti Energia располагает всеми генерирующими активами, чтобы обеспечить плавный переход Эстонии и стран Балтии в континентальный европейский диапазон, – заверил Кухи. – Я рад, что, несмотря на очень жесткий график, наш накопитель электроэнергии готов поддержать стабильность энергосистемы после десинхронизации и сбалансировать волатильность цен, обусловленную неконтролируемой возобновляемой энергией».
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