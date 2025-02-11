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  • 14.02.25, 07:00

Неприятный сюрприз для пенсионного вкладчика: фонд поменяли без его ведома

Продавцы пенсионного фонда Luminor 19 ноября 2024 года «поймали» в раквереском торговом центре Põhjakeskus собственника магазина Paljajalujalats.ee Пирет Нымм. Спустя пару месяцев женщина обнаружила, что стала клиентом пенсионного фонда Luminor, хотя сама этого не хотела.
Пирет Нымм с удивлением обнаружила в январе, что ее пенсионные средства теперь находятся в фонде Luminor.
  • Пирет Нымм с удивлением обнаружила в январе, что ее пенсионные средства теперь находятся в фонде Luminor. Foto: Лийз Трейманн
По утверждению Пирет, она не хотела менять пенсионный фонд и сказала об этом представителю Luminor, который подошел к ней в торговом центре Põhjakeskus. Всего за несколько месяцев до этого, в августе, она уже подала заявление о смене пенсионного фонда с целью перевода своих накоплений и будущих взносов в фонд Tuleva. Каково же было изумление Пирет, когда в январе она обнаружила, что ее пенсионные средства находятся вовсе не в Tuleva, а в фонде Luminor, у которого более высокие комиссии и историческая доходность ниже, чем у выбранного ею фонда Tuleva.
Банк утверждает, что Пирет сама согласилась на предложение представителя по продажам. «Старческим склерозом я пока не страдаю», – исключает Пирет вероятность того, что дала согласие на смену фонда в Põhjakeskus, а теперь просто этого уже не помнит. Она уверена, что стала жертвой мошенничества со стороны представителя по продажам.
«Обычно я с ними не разговариваю»
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