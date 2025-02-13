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  • 13.02.25, 12:03

Турыгин и Потапенко скоро могут вернуться в Эстонию: США сняли большинство обвинений

Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко могут вскоре вернуться в Эстонию, поскольку Министерство юстиции США согласилось отказаться от подавляющего большинства выдвинутых против них обвинений, сообщили их юридические представители, передает rus.err.ee.
Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко в офисе криптокомпании Polybius.
  • Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко в офисе криптокомпании Polybius. Foto: Patrik Tamm
«Из 18 предъявленных обвинений было снято 17, включая единственное обвинение в отмывании денег. Представители предпринимателей намерены также доказать, что клиенты не понесли никакого ущерба, и просят судью не назначать Турыгину и Потапенко тюремное наказание», – передает эстонская PR-фирма KPMS слова американских адвокатов граждан Эстонии.
Представитель Потапенко Марк Е. Бини подтвердил, что тот признал предоставление ложных данных о масштабах майнинга криптовалют под названием Hashflare, а также выразил сожаление о своем поведении и готовность нести ответственность за совершенную ошибку.
Кроме того, Потапенко и Турыгин согласились отказаться от активов, замороженных американскими властями в 2022 году, а также сотрудничать с правительством и предоставить базу данных своих клиентов, чтобы эти замороженные средства можно было использовать для возврата средств всем клиентам, не допуская финансовых потерь.
Адвокат Ивана Турыгина Андрей Спектор добавил, что одна из их компаний обещала майнить криптовалюту и действительно занималась майнингом, но не в том объеме, как заявлялось: «Однако важно, что мы доказали в суде: ни один клиент не понес финансовых потерь. Турыгин и Потапенко с нетерпением ждут возвращения в Эстонию и продолжения своей жизни».
Напомним, согласно подозрению, Сергей Потапенко и Иван Турыгин создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.
У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
Кроме того, из подозрения следовало, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
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