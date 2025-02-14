«С большим сожалением». Эстонский стартап прекращает работу

Руководительница эстонского научно-медицинского стартапа Nanonordica Олеся Бондаренко вошла в список из двух десятков самых перспективных женщин-новаторов континента, отмеченных Еврокомиссией. По словам самой Бондаренко, номинация позволит в том числе более эффективно привлекать финансирование. В этом году стартап планирует сосредоточиться на сертификации своего продукта для заживления ран.