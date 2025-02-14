«С большим сожалением». Эстонский стартап прекращает работу

Выросший из известной компании эстонский стартап объявил о прекращении деятельности, поскольку рынок «глубоко разрушен».
- Стенвер Йеркку прежде всего известен как сооснователь eAgronom, но он также был связан с «единорогом» Glia. Foto: Liis Treimann
Речь идет о стартапе Solid World, который зародился как подразделение eAgronom и отделился от него летом 2022 года. Возглавлял стартап сооснователь eAgronom Стенвер Йеркку, а идея компании заключалась в том, чтобы сделать торговлю углеродными деривативами более прозрачной, используя, среди прочего, блокчейн.
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