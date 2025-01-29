Выкупленный ОАЭ эстонский стартап сокращает половину сотрудников
Занимающийся разработкой технологий блокчейна стартап Guardtime, владельцем которого в 2023 году стала связанная с королевской семьей Объединенных Арабских Эмиратов инвестиционная фирма, сократит половину сотрудников.
Guardtime был создан для разработки цифрового отпечатка, который позволил бы впоследствии определить, являются ли данные файла подлинными или измененными. На протяжении многих лет о компании говорили как об истории успеха эстонского технологического сектора. Foto: Andres Haabu
На прошлой неделе Guardtime уведомил Кассу по безработице о планах сократить 25 человек. Согласно налоговым декларациям, в четвертом квартале прошлого года в компании работало 48 человек, следовательно, технологическая фирма планирует сократить штат наполовину.
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