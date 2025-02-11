Назад 12.02.25, 06:00 Эстонский стартап отмечен Еврокомиссией и надеется, что привлечь средства станет проще Руководительница эстонского научно-медицинского стартапа Nanonordica Олеся Бондаренко вошла в список из двух десятков самых перспективных женщин-новаторов континента, отмеченных Еврокомиссией. По словам самой Бондаренко, номинация позволит в том числе более эффективно привлекать финансирование. В этом году стартап планирует сосредоточиться на сертификации своего продукта для заживления ран.

Продукт Nanonordica теоретически может использоваться и для лечения раненых на войне. Сотрудники стартапа уже сейчас посещают инвестиционные мероприятия оборонной отрасли. Foto: Nanonordica

Как отметила в беседе с ДВ сама Бондаренко, в список из 19 финалисток конкурса Еврокомиссии она попала «по совокупности заслуг», преимущественно эксперты ЕС оценили работу над нанотехнологическим продуктом для заживления хронических ран и язв. По словам исследовательницы и руководительницы стартапа, европейское признание позволит ее компании Nanordica Medical OÜ легче общаться в том числе с агентствами по развитию, выдающими гранты на научные разработки.

«Они нас знают лучше, а значит, есть и большая вероятность получить деньги на какие-то новые разработки. Я думаю, это самое главное. Плюс, когда клиенты знают, что твоя инновация признана на самом высоком уровне, они с большим доверием относятся к этой технологии».

По словам Бондаренко, сейчас для стартапов, которые нацелены на создание реального продукта и ведут много разработок, непростой период. Гранты для таких фирм – очень важный источник финансирования, и конкуренция за них очень высока. Предпринимательница связывает это не столько с прекращением отдельных программ поддержки, таких как USAID, сколько с экономическим кризисом.

«Инвесторы приходят уже на более поздних этапах, когда у тебя есть прототип, проведены клинические испытания, есть план, как ты будешь в будущем получать деньги за продукт. А на начальной стадии гранты крайне важны. И поскольку сейчас очень тяжелый период в экономике, в общем-то, даже мировой, и в эстонской в том числе, а многие фирмы заинтересованы в грантах, конкурсы очень сильно выросли», – отмечает руководительница Nanonordica. В пример она приводит конкурс на соискание одного из европейских грантов – вероятность успешного привлечения финансирования оценивается всего в 3-4%.

Меж тем в Эстонии государственные меры поддержки эволюционируют, запускаются новые программы, а старые становятся менее бюрократизированными, считает Бондаренко. В качестве удачного примера она приводит государственную меру поддержки для найма научно-исследовательских кадров. Она отметила, что этим инструментом стартап пользуется уже несколько лет подряд, и уже смог благодаря ему расширить штат на двух сотрудников.

«Это один из самых полезных инструментов. Самый первый работник вообще пришел к нам благодаря этой мере. Каждый раз как бизнесмен ты думаешь, все-таки нанимать или не нанимать – затраты большие, и размышляешь, а не лучше ли инвестировать во что-то другое, не в разработку. А когда такая поддержка есть, то немножко легче принять решение. Сейчас благодаря этому гранту мы взяли еще одну девушку. Она до этого работала в TalTech, потом уехала в Финляндию, и теперь вот благодаря этой мере, можно сказать, возвращается в Эстонию», – делится опытом использования госденег Бондаренко.

Выход на реальные рынки

В 2023 году продукт для заживления ран – специальная повязка, разработанная Nanonordica, была сертифицирована и вышла на рынок лечебных товаров для животных. Уже в следующем году, по словам Бондаренко, эстонские ветеринарные клиники начали активно приобретать и использовать их продукт.

Весной 2024 года Nanonordica привлекла 1,75 млн евро для выхода на рынок с продуктами для ухода за ранами на основе нанотехнологии PremotivTM, предотвращающими инфекции и способствующими закрытию ран. Раунд возглавил эстонский фонд Specialist VC при участии Superangel и Amalfi.

Вторым направлением работы в 2024 году, которое продолжается и сейчас, стали клинические испытания такого же продукта для людей, а также сертификация для выхода на «человеческий» рынок.

«Одно клиническое испытание мы уже закончили тут, с эстонскими больницами. И начали в конце прошлого года с испанскими клиническими центрами, специализирующимися на лечении больных диабетом, у которых не заживают раны. Идет оно неплохо, – говорит руководительница стартапа. — Мы сделали шесть аудитов в прошлом году. И мы уже очень близко к тому, чтобы выйти на европейский рынок. Мы надеемся это сделать уже в этом году с реальными средствами, которые люди смогут применять».

Среди партнеров на финальном этапе исследований и сертификации в Эстонии глава Nanonordica называет Клинику Тартуского университета и несколько таллиннских больниц.

Потенциал для оборонных инвестиций

По словам Бондаренко, сейчас команда сфокусирована на внедрении средств для лечения язв у больных диабетом: «Все наши пациенты сейчас – с диабетическими язвами. Потому что при лечении этих людей даже сейчас статистика потери конечностей ужасающая. 70% язв не заживают. Но это не значит, что наш продукт нельзя использовать в других сферах, в том числе военных». Руководительница Nanonordica отметила, что сотрудники стартапа уже сейчас посещают инвестиционные мероприятия оборонной отрасли и общаются с военными.

«Нам это интересно. Не в первую очередь, но мы этим занимаемся. Если бы открылась возможность с кем-то протестировать, как наши средства будут работать на травматических ранах, сколько они будут заживать по сравнению с диабетическими...» – размышляет она. При этом Бондаренко отмечает, что, говоря об оборонных инвестициях даже на профильных мероприятиях, участники зачастую оставляют медицину вне зоны интересов, фокусируясь на таких аспектах, как дроны, создание кризисного резерва ресурсов или энергетическая безопасность.

«Про медицинские темы очень мало говорят. Я была чуть ли не единственная. Хотя одна из основных целей оборонной политики - так или иначе сохранение жизни и здоровья людей», – рассказывает Бондаренко. При этом, по ее словам, в личных беседах генералы Сил обороны выразили заинтересованность в темах, которыми занимается Nanonordica, и обещали в перспективе наладить контакт стартаперов с армейской медицинской службой.