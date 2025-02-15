Назад 15.02.25, 12:29 Урсула фон дер Ляйен знает, как помочь странам ЕС увеличить расходы на оборону На Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на период кризиса может ослабить бюджетную дисциплину в ЕС, пишет Deutsche Welle

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена открыть новые возможности для увеличения расходов на оборону. Foto: dpa/Scanpix

Урсула фон дер Ляйен намерена открыть новые возможности для увеличения расходов на оборону путем активации специального пункта – «общей оговорки» в европейских долговых правилах, позволяющей странам ЕС в экстремальной ситуации временно отказываться от жесткого соблюдения бюджетной дисциплины и превышать допустимую границу госзадолженности в три процента ВВП, заложенную в европейском Пакте стабильности и роста. Данный пункт был, в частности, применен на практике в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса.

«Я предложу активировать данное положение ради инвестиций в оборону, – уточнила глава Еврокомиссии. – Это позволит государствам-членам ЕС значительно увеличить их расходы на оборону».

В основе предложения фон дер Ляйен лежат, в частности, угрозы, исходящие от России, и заявление США о том, что в будущем они намерены брать на себя значительно меньше ответственности за политику безопасности в Европе. Требование о значительном увеличении расходов на оборону исходит от Дональда Трампа, который хотел бы, чтобы европейские члены НАТО в будущем тратили пять процентов своего валового внутреннего продукта (ВВП). Для Германии и многих других стран это означает, что им придется более чем вдвое увеличить эту графу расходов.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, в ближайшие десять лет потребуются дополнительные инвестиции в оборону в размере около 500 миллиардов евро. Среди вероятных новых военных проектов ЕС – европейская система противовоздушной обороны (ПВО) и усиление безопасности восточной сухопутной границы Евросоюза.