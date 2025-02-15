Урсула фон дер Ляйен знает, как помочь странам ЕС увеличить расходы на оборону

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена открыть новые возможности для увеличения расходов на оборону. Foto: dpa/Scanpix
Урсула фон дер Ляйен намерена открыть новые возможности для увеличения расходов на оборону путем активации специального пункта – «общей оговорки» в европейских долговых правилах, позволяющей странам ЕС в экстремальной ситуации временно отказываться от жесткого соблюдения бюджетной дисциплины и превышать допустимую границу госзадолженности в три процента ВВП, заложенную в европейском Пакте стабильности и роста. Данный пункт был, в частности, применен на практике в 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса.
«Я предложу активировать данное положение ради инвестиций в оборону, – уточнила глава Еврокомиссии. – Это позволит государствам-членам ЕС значительно увеличить их расходы на оборону».
В основе предложения фон дер Ляйен лежат, в частности, угрозы, исходящие от России, и заявление США о том, что в будущем они намерены брать на себя значительно меньше ответственности за политику безопасности в Европе. Требование о значительном увеличении расходов на оборону исходит от Дональда Трампа, который хотел бы, чтобы европейские члены НАТО в будущем тратили пять процентов своего валового внутреннего продукта (ВВП). Для Германии и многих других стран это означает, что им придется более чем вдвое увеличить эту графу расходов.
По оценкам экспертов Еврокомиссии, в ближайшие десять лет потребуются дополнительные инвестиции в оборону в размере около 500 миллиардов евро. Среди вероятных новых военных проектов ЕС – европейская система противовоздушной обороны (ПВО) и усиление безопасности восточной сухопутной границы Евросоюза.
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