Назад 28.02.25, 09:51 Продажи в розничной торговле начали расти По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в январе составил 804 миллиона евро. По сравнению с тем же месяцем 2024 года объем продаж увеличился на 3%.

Объем продаж магазинов, предлагающих компьютеры и аксессуары для них, в январе вырос на 11%. Foto: Schutterstock

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в декабре объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1% и в январе вырос еще больше: «На увеличение объема продаж в январе больше всего повлияли магазины промышленных товаров, объем продаж у которых вырос по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 6%».