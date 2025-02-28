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  • 28.02.25, 09:51

Продажи в розничной торговле начали расти

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в январе составил 804 миллиона евро. По сравнению с тем же месяцем 2024 года объем продаж увеличился на 3%.
Объем продаж магазинов, предлагающих компьютеры и аксессуары для них, в январе вырос на 11%.
  • Объем продаж магазинов, предлагающих компьютеры и аксессуары для них, в январе вырос на 11%. Foto: Schutterstock
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в декабре объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1% и в январе вырос еще больше: «На увеличение объема продаж в январе больше всего повлияли магазины промышленных товаров, объем продаж у которых вырос по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 6%».
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