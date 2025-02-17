Назад 17.02.25, 09:41 В финских магазинах начинаются масштабные забастовки В понедельник, 17 февраля, в Финляндии начнется забастовка в сфере торговой логистики. В магазинах забастовка начнется в среду, передает Yle

Магазин Prisma в Финляндии. Фото иллюстративное. Foto: Kekyalyaynen

По данным Профсоюза работников сферы обслуживания Финляндии (PAM), акция затронет около 70 000 работников и руководителей, и около 3 000 объектов.

Забастовка в логистике продлится до утра четверга, а в магазинах – до утра субботы.

«Мы по-прежнему слишком далеки от компромисса с работодателями, и государственный посредник также не представил никакого предложения по решению», – заявила председатель PAM Анника Рённи-Сяллинен в пресс-релизе.

Профосоюз добивается для работников повышения зарплаты на 10 процентов.

Согласно PAM, в забастовке участвуют все магазины K-Market, K-Supermarket, K-Citymarket, Lidl, Halpa-Halli, Tokmanni, Alepa, Sale, S-Market, Prisma и Sokos, а также часть магазинов ABC.