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  • 17.02.25, 09:41

В финских магазинах начинаются масштабные забастовки

В понедельник, 17 февраля, в Финляндии начнется забастовка в сфере торговой логистики. В магазинах забастовка начнется в среду, передает Yle.
Магазин Prisma в Финляндии. Фото иллюстративное.
  • Магазин Prisma в Финляндии. Фото иллюстративное. Foto: Kekyalyaynen
По данным Профсоюза работников сферы обслуживания Финляндии (PAM), акция затронет около 70 000 работников и руководителей, и около 3 000 объектов.
Забастовка в логистике продлится до утра четверга, а в магазинах – до утра субботы.
«Мы по-прежнему слишком далеки от компромисса с работодателями, и государственный посредник также не представил никакого предложения по решению», – заявила председатель PAM Анника Рённи-Сяллинен в пресс-релизе.
Профосоюз добивается для работников повышения зарплаты на 10 процентов.
Согласно PAM, в забастовке участвуют все магазины K-Market, K-Supermarket, K-Citymarket, Lidl, Halpa-Halli, Tokmanni, Alepa, Sale, S-Market, Prisma и Sokos, а также часть магазинов ABC.
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