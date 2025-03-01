Эстонский производитель напитков инвестирует в производство 16 миллионов евро
Самый молодой эстонский производитель минеральной воды Haage Joogidнацелен на международную экспансию, чему способствует и очередное вложение в производство на сумму 16 миллионов евро, рассказала изданию Tööstusuudisedгенеральный директор компании Ксения Йоост.
Haage Joogid активно использует возможности для участия в международных продовольственных выставках. На фото – генеральный директор компании Ксения Йоост на одной из таких выставок. Foto: Собственный архив
"Поскольку эстонский рынок небольшой и не позволяет окупить крупные инвестиции, мы с самого начала строили бренд Haage с международным охватом, делая акцент на качестве, инновациях и чистоте натуральной минеральной воды, что позволяет нам конкурировать даже на самых требовательных зарубежных рынках,"– объяснила Йоост.
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