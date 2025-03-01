Назад 02.03.25, 11:14 Эстонский производитель напитков инвестирует в производство 16 миллионов евро Самый молодой эстонский производитель минеральной воды Haage Joogid нацелен на международную экспансию, чему способствует и очередное вложение в производство на сумму 16 миллионов евро, рассказала изданию Tööstusuudised генеральный директор компании Ксения Йоост.

Haage Joogid активно использует возможности для участия в международных продовольственных выставках. На фото – генеральный директор компании Ксения Йоост на одной из таких выставок. Foto: Собственный архив

"Поскольку эстонский рынок небольшой и не позволяет окупить крупные инвестиции, мы с самого начала строили бренд Haage с международным охватом, делая акцент на качестве, инновациях и чистоте натуральной минеральной воды, что позволяет нам конкурировать даже на самых требовательных зарубежных рынках,"– объяснила Йоост.