Назад 28.02.25, 13:22 Tallinna Sadam увеличил прибыль вдвое В четвертом квартале концерн Tallinna Sadam смог значительно улучшить рентабельность и заработать вдвое больше прибыли.

Tallinna Sadam подтвердил, что предложит выплатить дивиденды в соответствии с дивидендной политикой. Foto: Andras Kralla

Tallinna Sadam сообщил бирже, что в четвертом квартале получил 28,8 млн евро выручки – это всего на несколько процентов больше, чем годом ранее. За год порт увеличил оборот на 2,5%, до 119,6 млн евро. При этом чистая прибыль компании резко выросла.