Tallinna Sadam увеличил прибыль вдвое

В четвертом квартале концерн Tallinna Sadam смог значительно улучшить рентабельность и заработать вдвое больше прибыли.
- Tallinna Sadam подтвердил, что предложит выплатить дивиденды в соответствии с дивидендной политикой. Foto: Andras Kralla
Tallinna Sadam сообщил бирже, что в четвертом квартале получил 28,8 млн евро выручки – это всего на несколько процентов больше, чем годом ранее. За год порт увеличил оборот на 2,5%, до 119,6 млн евро. При этом чистая прибыль компании резко выросла.
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