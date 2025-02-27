Лиги: влияние акциза на стоимость энергии минимальное, но на бюджет – существенное
Снижение акциза и других компонентов счета за электроэнергию оказало бы незначительное влияние на потребителей, но существенное влияние на бюджет, заявил министр финансов Юрген Лиги на правительственной пресс-конференции.
Министр финансов Юрген Лиги считает, что необходимо увеличивать производство и предложение, а не заниматься субсидированием. Foto: Liis Treimann
Напомним, с целью сделать электроэнергию более доступной, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность снижения всех составляющих счета за электроэнергию, включая сетевые услуги, налоги, различные сборы и расходы на поставку.
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Согласно плану действий Европейской комиссии, для снижения стоимости электроэнергии страны-члены ЕС могли бы снизить акцизы, сетевые сборы и даже НСО. Производителям и предприятиям же планируется предложить ценовые гарантии в рамках контрактов на поставку электроэнергии.
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