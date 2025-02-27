Лиги: влияние акциза на стоимость энергии минимальное, но на бюджет – существенное

Альтернативные источники энергии, в частности, солнечные панели, набирают все большую популярность и в Эстонии. Однако подходить к покупке подобных устройств надо с умом, иначе можно остаться и без денег, и без электричества. Комиссия по потребительским спорам публикует на своем сайте один из таких случаев.