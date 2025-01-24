Деловые ведомости
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  • 24.01.25, 16:17

Финское телерадиовещание сокращает сотни человек

Финское телерадиовещание сократит 309 человек – это крупнейшие сокращения в истории компании.
Дебаты кандидатов в президенты год назад на Yle.
  • Дебаты кандидатов в президенты год назад на Yle. Foto: Lehti/Sipa/Scanpix
Из этого числа 156 сотрудников будут уволены. За счет выхода на пенсию и других изменений численность работников Yle дополнительно уменьшится на 153 человека, передает Yle.
Переговоры затронули 1798 сотрудников с постоянными трудовыми договорами. Изначально сообщалось, что они могли привести к увольнению до 375 сотрудников.
По оценке Союза журналистов Финляндии, столь значительное сокращение числа сотрудников существенно ослабит возможности финнов получать информацию.
«Особенно меня беспокоит, насколько уменьшится голос различных регионов и областей Финляндии в контенте Yleisradio», – отметил руководитель по защите интересов Союза журналистов Петри Саволайнен в своем заявлении.
План финансирования, составленный парламентской рабочей группой Финляндии на 2025-2027 годы, подразумевает экономию в размере 66 миллионов евро.
Финансирование Yle сокращается за счет повышения налога на добавленную стоимость и замораживания индексации. Индексация заморожена на три года. Влияние этого решения составит 47 миллионов евро на уровне 2027 года.
Налог на добавленную стоимость для Yle увеличится с 10% до 14% с начала 2026 года, что повлияет на годовой бюджет Финляндии на сумму около 19 миллионов евро.
Это означает, что в 2027 году влияние мер экономии составит около 66 миллионов евро.
В Yle работают около 3000 сотрудников, большинство из которых – журналисты или создатели журналистского контента. Кроме того, компания нанимает временных сотрудников и фрилансеров.
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