Латвия закроет для пешеходов и велосипедистов три погранпункта на границе с Россией и Беларусью
МВД Латвии получило предложение Государственной пограничной охраны о частичном закрытии трех пограничных переходов на границе с Россией и Беларусью, правительство страны рассмотрит его во вторник, 18 марта, пишет портал rus.delfi.lv.
Пограничный пост на границе Латвии с Россией, июнь 2024 года. Foto: dpa/Scanpix
Правительство Латвии рассмотрит проект решения о том, что латвийско-белорусский пограничный «Патерниеки», а также пункты пересечения латвийско-российской границы «Гребнево» и «Терехово» можно будет пересекать только на автомобилях. Таким образом государство намерено бороться с притоком в Латвию нелегальных пеших мигрантов. Погранпункт «Патерниеки» был временно закрыт для пешеходов и велосипедистов еще в воскресенье, 16 марта.
Ограничение видов передвижения через латвийские пограничные пункты с Россией и Беларусью не является спонтанным решением одного дня, заявил в интервью Латвийскому телевидению Рихардс Козловскис (партия «Новое Единство»).
Пограничная охрана и внутренние службы анализировали ситуацию «уже некоторое время», и, принимая во внимание полученную информацию о потенциальных угрозах, было принято решение предложить правительству запретить передвижение пешеходов и велосипедистов через три пограничных пункта на границе с Россией и Беларусью.
По словам министра, к нынешнему утру почти все ведомства уже согласовали проект этого решения правительства, поэтому он считает, что в Кабинете министров не будет препятствий для принятия решения.
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В четырех городах Финляндии 15 декабря прошли митинги, участники которых требовали возобновить работу погранпунктов на границе с Россией. По словам организатора, на митинги, собравшие около двухсот человек, правительство до сих пор никак не отреагировало. Однако жалобу на закрытие границы принял в производство Европарламент.
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