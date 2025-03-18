Назад 18.03.25, 12:23 Латвия закроет для пешеходов и велосипедистов три погранпункта на границе с Россией и Беларусью МВД Латвии получило предложение Государственной пограничной охраны о частичном закрытии трех пограничных переходов на границе с Россией и Беларусью, правительство страны рассмотрит его во вторник, 18 марта, пишет портал rus.delfi.lv

Пограничный пост на границе Латвии с Россией, июнь 2024 года. Foto: dpa/Scanpix

Правительство Латвии рассмотрит проект решения о том, что латвийско-белорусский пограничный «Патерниеки», а также пункты пересечения латвийско-российской границы «Гребнево» и «Терехово» можно будет пересекать только на автомобилях. Таким образом государство намерено бороться с притоком в Латвию нелегальных пеших мигрантов. Погранпункт «Патерниеки» был временно закрыт для пешеходов и велосипедистов еще в воскресенье, 16 марта.

Ограничение видов передвижения через латвийские пограничные пункты с Россией и Беларусью не является спонтанным решением одного дня, заявил в интервью Латвийскому телевидению Рихардс Козловскис (партия «Новое Единство»).

Пограничная охрана и внутренние службы анализировали ситуацию «уже некоторое время», и, принимая во внимание полученную информацию о потенциальных угрозах, было принято решение предложить правительству запретить передвижение пешеходов и велосипедистов через три пограничных пункта на границе с Россией и Беларусью.

По словам министра, к нынешнему утру почти все ведомства уже согласовали проект этого решения правительства, поэтому он считает, что в Кабинете министров не будет препятствий для принятия решения.