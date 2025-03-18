Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,64%291,34
  • OMX Riga−0,68%884,69
  • OMX Tallinn−0,35%1 849,7
  • OMX Vilnius−0,38%1 133,61
  • S&P 5000,64%5 675,12
  • DOW 300,85%41 841,63
  • Nasdaq 0,31%17 808,66
  • FTSE 1000,19%8 696,56
  • Nikkei 2251,2%37 845,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,25
  • OMX Baltic−0,64%291,34
  • OMX Riga−0,68%884,69
  • OMX Tallinn−0,35%1 849,7
  • OMX Vilnius−0,38%1 133,61
  • S&P 5000,64%5 675,12
  • DOW 300,85%41 841,63
  • Nasdaq 0,31%17 808,66
  • FTSE 1000,19%8 696,56
  • Nikkei 2251,2%37 845,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,25
  • 18.03.25, 12:23

Латвия закроет для пешеходов и велосипедистов три погранпункта на границе с Россией и Беларусью

МВД Латвии получило предложение Государственной пограничной охраны о частичном закрытии трех пограничных переходов на границе с Россией и Беларусью, правительство страны рассмотрит его во вторник, 18 марта, пишет портал rus.delfi.lv.
Пограничный пост на границе Латвии с Россией, июнь 2024 года.
  • Пограничный пост на границе Латвии с Россией, июнь 2024 года. Foto: dpa/Scanpix
Правительство Латвии рассмотрит проект решения о том, что латвийско-белорусский пограничный «Патерниеки», а также пункты пересечения латвийско-российской границы «Гребнево» и «Терехово» можно будет пересекать только на автомобилях. Таким образом государство намерено бороться с притоком в Латвию нелегальных пеших мигрантов. Погранпункт «Патерниеки» был временно закрыт для пешеходов и велосипедистов еще в воскресенье, 16 марта.
Ограничение видов передвижения через латвийские пограничные пункты с Россией и Беларусью не является спонтанным решением одного дня, заявил в интервью Латвийскому телевидению Рихардс Козловскис (партия «Новое Единство»).
Пограничная охрана и внутренние службы анализировали ситуацию «уже некоторое время», и, принимая во внимание полученную информацию о потенциальных угрозах, было принято решение предложить правительству запретить передвижение пешеходов и велосипедистов через три пограничных пункта на границе с Россией и Беларусью.
По словам министра, к нынешнему утру почти все ведомства уже согласовали проект этого решения правительства, поэтому он считает, что в Кабинете министров не будет препятствий для принятия решения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.01.25, 13:35
Литовские пограничники обнаружили тоннель на границе с Беларусью
Литовские пограничники обнаружили на границе с Беларусью подземный тоннель длиной 25 метров, который мог использоваться для контрабанды, сообщило LRT.
Новости
  • 04.02.25, 17:09
Финские банкиры: Эстония отпугивает зарубежных инвесторов не только из-за своего восточного соседа
В то время как из Эстонии уходят иностранные инвесторы, члены совета одного из крупнейших финских банков (OP) Тимо Ритакаллио и Катя Кейтаанниеми отмечают, что в Финляндии такой тенденции не наблюдается.
Новости
  • 03.01.25, 16:49
Организатор митингов за открытие финско-российской границы: нынешнее правительство этого не сделает
В четырех городах Финляндии 15 декабря прошли митинги, участники которых требовали возобновить работу погранпунктов на границе с Россией. По словам организатора, на митинги, собравшие около двухсот человек, правительство до сих пор никак не отреагировало. Однако жалобу на закрытие границы принял в производство Европарламент.
Новости
  • 20.06.24, 12:14
Правительство в четверг не вынесло решения о переходе «Койдула» на дневной режим работы
Правительство Эстонии не утвердило в четверг предложение министра финансов Марта Вырклаэва перевести пограничный переход в Койдула с круглосуточного на дневной режим работы.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.03.25, 09:19
Крупный бизнес руководителя биржевой фирмы пошел ко дну. Против партнера возбудили уголовное дело
2
Новости
  • 16.03.25, 13:14
В Тапа выставлен на продажу новый бизнес-центр: интерес проявили несколько инвесторов
3
Новости
  • 17.03.25, 14:30
Публичный конфликт в сфере обороны: конкуренты и промышленники предупреждают, что идет игра с огнем
Оборонная промышленность в замешательстве
4
Эпицентр
  • 17.03.25, 06:00
Северные кузницы: какое оружие Эстония может купить у соседей?
Смотрите интерактивную карту!
5
Интервью
  • 14.03.25, 16:30
Владелица магазина одежды в Нарве: у покупателей сейчас нет денег
6
Новости
  • 17.03.25, 11:26
Под наблюдением санационного советника из компании вывели более полумиллиона евро

Последние новости

Новости
  • 18.03.25, 14:06
Депутат Рийгикогу о бизнес-проекте, получившем гигантскую субсидию: я эмоционально связан с этим делом
Mнения
  • 18.03.25, 13:43
Ану Пуусааг: инновации помогают городам избежать вымирания
Биржа
  • 18.03.25, 12:54
Новая технология зарядки вывела акции китайского автопроизводителя на рекордный уровень
Новости
  • 18.03.25, 12:23
Латвия закроет для пешеходов и велосипедистов три погранпункта на границе с Россией и Беларусью
Биржа
  • 18.03.25, 11:27
Инвестиционная компания Мадиса Мюйра обанкротилась
Новости
  • 18.03.25, 11:00
Эстония хочет вместе с соседями отказаться от запрета на противопехотные мины
Биржа
  • 18.03.25, 10:31
Nvidia готовит информацию о новом суперчипе
Биржа
  • 18.03.25, 09:33
Общее собрание TKM Grupp утвердило дивиденды

Сейчас в фокусе

Крупный бизнес руководителя биржевой фирмы пошел ко дну. Против партнера возбудили уголовное дело
Новости
  • 17.03.25, 09:19
Крупный бизнес руководителя биржевой фирмы пошел ко дну. Против партнера возбудили уголовное дело
Министр обороны Ханно Певкур.
Новости
  • 17.03.25, 14:30
Публичный конфликт в сфере обороны: конкуренты и промышленники предупреждают, что идет игра с огнем
Оборонная промышленность в замешательстве
На параде в честь независимости Эстонии можно встретить и технику, произведенную ближайшими соседями.
Эпицентр
  • 17.03.25, 06:00
Северные кузницы: какое оружие Эстония может купить у соседей?
Смотрите интерактивную карту!
Санационный советник Ли Мюйрсоо не считает, что допустила какие-либо ошибки.
Новости
  • 17.03.25, 11:26
Под наблюдением санационного советника из компании вывели более полумиллиона евро
Эрик Кару в центре, справа – генеральный директор Retori Estate Реймо Метскюлль.
Новости
  • 16.03.25, 10:57
Сын крупного предпринимателя вышел на рынок малых кредитов Эстонии
Добавления и исключения из основных индексов оказывают краткосрочное влияние на цены акций, говорят аналитики.
Инвестор Тоомас
  • 17.03.25, 11:53
Инвестор Тоомас: новые участники индекса преподнесли сюрприз
Уже в понедельник акционеры снова получат возможность принять участие в очередном общем собрании акционеров TKM Grupp.
Биржа
  • 17.03.25, 08:13
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования
  • KM
Content Marketing
  • 03.03.25, 11:37
Малому бизнесу открывается новая возможность для быстрого и гибкого финансирования

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025