Назад 03.01.25, 16:49 Организатор митингов за открытие финско-российской границы: нынешнее правительство этого не сделает В четырех городах Финляндии 15 декабря прошли митинги, участники которых требовали возобновить работу погранпунктов на границе с Россией. По словам организатора, на митинги, собравшие около двухсот человек, правительство до сих пор никак не отреагировало. Однако жалобу на закрытие границы принял в производство Европарламент.

Митинг за открытие границы с РФ в Хельсинки 15 декабря 2024 года. Foto: Александровское общество Финляндии

Александровское общество возникло около года назад для защиты интересов русскоязычных жителей Финляндии – как постоянных жителей, так и недавних мигрантов и просителей убежища. По словам председателя общества Ростислава Владимирского, кроме родного языка, их раньше ничего не объединяло, но закрытие границы и санкции против российских граждан вынудили как-то самоорганизовываться.

Пока в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеэнранта протестующие стояли с плакатами, в Нарве у входа в погранпункт нарастала очередь, в которой немалую часть людей составляли как раз русскоязычные жители Финляндии, ехавшие к родственникам в Россию на праздники.

Перед Рождеством прохождение границы занимало около полусуток, и многие не успевали пересечь ее до закрытия погранпункта на ночь. В первые дни 2025 года в Ивангороде нарастает очередь в обратную сторону – тысячи людей возвращаются домой в Европу.

Режим осажденной крепости

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года из-за того, что сотни людей из арабских и африканских стран на велосипедах ринулись из России в Финляндию, чтобы просить убежища. По заявлениям финских властей, российские пограничники не должны были выпускать их из РФ, и миграционный кризис был создан российскими властями искусственно с целью миграционного давления на Финляндию.

В Александровском обществе, говорит Владимирский, склоняются к версии, что это была не спланированная властями России акция, а результат нелегального бизнеса, в котором участвуют в том числе российские силовики.

Изначально граница была закрыта временно. Два погранпункта затем открылись, но наплыв мигрантов повторился, и теперь граница со стороны Финляндии закрыта на неопределенное время – пропускают только грузовые поезда. Даже финская государственная почта Posti прекратила и почтовую связь с Россией.

Члены Александровского общества на митинге в Тампере. Foto: Александровское общество Финляндии

Ростислав Владимирский говорит, что уже в течение года правительство и парламент игнорируют просьбы открыть погранпункты для пассажиров, и этот вопрос очень политизирован. Так, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Киммо Кильюнен, поддержавший открытие границы в разговоре с представителями Александровского общества, подвергся резкой критике других политиков и был вынужден уйти со своего поста

В нынешнем правительстве Финляндии представлены четыре партии, но основную роль играют правоцентристская Коалиционная партия и партия «Истинные финны», которую часто называют националистической.

Сейчас семеро финских министров – «Истинные финны», в том числе министры внутренних дел, внешней торговли, транспорта и связи, экономического развития, юстиции.

«Проблема заключается в том, что у нас сейчас в Министерстве внутренних дел почти все важные места держат как раз представители партии националистов, – считает Владимирский. – Эти люди не заинтересованы в открытии границы как таковом. Их устраивает то, что граница закрыта, и чем дольше, тем лучше. Это прямо соответствует тем идеям, которые они продвигают. И связано это не только с Россией. Через восточную границу поступало достаточно большое количество беженцев из третьих стран, которых они не любят точно так же, как они не любят русских».

Очередь на границе в Нарве накануне Рождества. Такого размера очередь была с середины декабря до сочельника. Foto: Николай Андреев

«Дай им волю, они превратили бы всю Финляндию в один большой форт, закрытый со всех сторон», – добавил Владимирский.

Он не верит, что границу могут открыть в нынешней обстановке – для этого нужно либо серьезное изменение внешнеполитической ситуации, либо приход к власти другого правительства после следующих выборов, которые состоятся в 2027 году.

По данным Статистического центра Финляндии, на конец 2020 года в стране жило 84 190 человек, для которых родной язык – русский. В Финляндии разрешено двойное гражданство. 37 813 жителей страны имеют два паспорта – финский и российский. По данным Пограничной службы Финляндии, которые приводит Yle , через погранпункты на юго-востоке страны до их закрытия проезжали около 5000 человек в день (в сумме в обе стороны). Сразу после закрытия погранпунктов в Финляндии, на погранпункте в Нарве, где тогда еще можно было пересечь границу на машине, добавилось около тысячи человек в сутки, часть которых – граждане Финляндии. В начале 2024 года количество граждан Финляндии, пересекающих границу в Нарве, было в 35 раз больше, чем годом ранее.

Хотя русскоязычные рассеяны по всей Финляндии, относительно больше их в столичном регионе и в приграничье, например в Лаппеэнранта. По словам Владимирского, заметная часть русскоязычных – этнические карелы, которые переехали из Республики Карелия в Карьялу, то есть, из российской части Карелии в финскую.

Когда граница была открыта, им было довольно легко поддерживать родственные связи. Был даже прямой пассажирский поезд из Финляндии в столицу российской Карелии Петрозаводск, рассказал Владимирский. Сейчас кратчайший маршрут для них – через Нарву.

Решение Финляндии пытаются оспорить в Европарламенте

Кроме организации митингов и обращений к властям, Александровское общество подготовило петиции за открытие погранпунктов. Под петицией на сайте Change.org подписались 4507 человек. Telegram-канал общества призывает также подписаться под инициированной в Нарве петицией к эстонскому правительству с требованием вернуть круглосуточный режим работы нарвского погранпункта. Под ней сейчас 2726 подписей.

В том числе в очереди на границе в Нарве члены Александровского общества агитировали людей подписать также петицию в Европарламент . Под ней, по словам зампредседателя общества Алексея Булавцева, сейчас около 1500 подписей. Эта процедура более длительная, но на нее у членов общества есть юридические надежды.

Авторы петиции считают, что решение не впускать в Финляндию граждан РФ с туристическими визами, а также решение закрыть границу, чтобы не допустить наплыва мигрантов, противоречат нескольким общеевропейским законодательным актам.

По словам Алексея Булавцева, петиция в Европарламенте признана приемлемой и в октябре принята в производство. Ориентировочно в январе станет известно, как депутаты Европарламента будут рассматривать ее далее.