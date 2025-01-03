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  • 03.01.25, 16:49

Организатор митингов за открытие финско-российской границы: нынешнее правительство этого не сделает

В четырех городах Финляндии 15 декабря прошли митинги, участники которых требовали возобновить работу погранпунктов на границе с Россией. По словам организатора, на митинги, собравшие около двухсот человек, правительство до сих пор никак не отреагировало. Однако жалобу на закрытие границы принял в производство Европарламент.
Митинг за открытие границы с РФ в Хельсинки 15 декабря 2024 года.
  • Митинг за открытие границы с РФ в Хельсинки 15 декабря 2024 года. Foto: Александровское общество Финляндии
Александровское общество возникло около года назад для защиты интересов русскоязычных жителей Финляндии – как постоянных жителей, так и недавних мигрантов и просителей убежища. По словам председателя общества Ростислава Владимирского, кроме родного языка, их раньше ничего не объединяло, но закрытие границы и санкции против российских граждан вынудили как-то самоорганизовываться.
Пока в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеэнранта протестующие стояли с плакатами, в Нарве у входа в погранпункт нарастала очередь, в которой немалую часть людей составляли как раз русскоязычные жители Финляндии, ехавшие к родственникам в Россию на праздники.
Перед Рождеством прохождение границы занимало около полусуток, и многие не успевали пересечь ее до закрытия погранпункта на ночь. В первые дни 2025 года в Ивангороде нарастает очередь в обратную сторону – тысячи людей возвращаются домой в Европу.

Режим осажденной крепости

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года из-за того, что сотни людей из арабских и африканских стран на велосипедах ринулись из России в Финляндию, чтобы просить убежища. По заявлениям финских властей, российские пограничники не должны были выпускать их из РФ, и миграционный кризис был создан российскими властями искусственно с целью миграционного давления на Финляндию.
В Александровском обществе, говорит Владимирский, склоняются к версии, что это была не спланированная властями России акция, а результат нелегального бизнеса, в котором участвуют в том числе российские силовики.
Изначально граница была закрыта временно. Два погранпункта затем открылись, но наплыв мигрантов повторился, и теперь граница со стороны Финляндии закрыта на неопределенное время – пропускают только грузовые поезда. Даже финская государственная почта Posti прекратила и почтовую связь с Россией.
Члены Александровского общества на митинге в Тампере.
  • Члены Александровского общества на митинге в Тампере. Foto: Александровское общество Финляндии
Ростислав Владимирский говорит, что уже в течение года правительство и парламент игнорируют просьбы открыть погранпункты для пассажиров, и этот вопрос очень политизирован. Так, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Киммо Кильюнен, поддержавший открытие границы в разговоре с представителями Александровского общества, подвергся резкой критике других политиков и был вынужден уйти со своего поста.
В нынешнем правительстве Финляндии представлены четыре партии, но основную роль играют правоцентристская Коалиционная партия и партия «Истинные финны», которую часто называют националистической.
Сейчас семеро финских министров – «Истинные финны», в том числе министры внутренних дел, внешней торговли, транспорта и связи, экономического развития, юстиции.
«Проблема заключается в том, что у нас сейчас в Министерстве внутренних дел почти все важные места держат как раз представители партии националистов, – считает Владимирский. – Эти люди не заинтересованы в открытии границы как таковом. Их устраивает то, что граница закрыта, и чем дольше, тем лучше. Это прямо соответствует тем идеям, которые они продвигают. И связано это не только с Россией. Через восточную границу поступало достаточно большое количество беженцев из третьих стран, которых они не любят точно так же, как они не любят русских».
Очередь на границе в Нарве накануне Рождества. Такого размера очередь была с середины декабря до сочельника.
  • Очередь на границе в Нарве накануне Рождества. Такого размера очередь была с середины декабря до сочельника. Foto: Николай Андреев
«Дай им волю, они превратили бы всю Финляндию в один большой форт, закрытый со всех сторон», – добавил Владимирский.
Он не верит, что границу могут открыть в нынешней обстановке – для этого нужно либо серьезное изменение внешнеполитической ситуации, либо приход к власти другого правительства после следующих выборов, которые состоятся в 2027 году.
По данным Статистического центра Финляндии, на конец 2020 года в стране жило 84 190 человек, для которых родной язык – русский.
В Финляндии разрешено двойное гражданство. 37 813 жителей страны имеют два паспорта – финский и российский.
По данным Пограничной службы Финляндии, которые приводит Yle, через погранпункты на юго-востоке страны до их закрытия проезжали около 5000 человек в день (в сумме в обе стороны).
Сразу после закрытия погранпунктов в Финляндии, на погранпункте в Нарве, где тогда еще можно было пересечь границу на машине, добавилось около тысячи человек в сутки, часть которых – граждане Финляндии.
В начале 2024 года количество граждан Финляндии, пересекающих границу в Нарве, было в 35 раз больше, чем годом ранее.
Хотя русскоязычные рассеяны по всей Финляндии, относительно больше их в столичном регионе и в приграничье, например в Лаппеэнранта. По словам Владимирского, заметная часть русскоязычных – этнические карелы, которые переехали из Республики Карелия в Карьялу, то есть, из российской части Карелии в финскую.
Когда граница была открыта, им было довольно легко поддерживать родственные связи. Был даже прямой пассажирский поезд из Финляндии в столицу российской Карелии Петрозаводск, рассказал Владимирский. Сейчас кратчайший маршрут для них – через Нарву.

Решение Финляндии пытаются оспорить в Европарламенте

Кроме организации митингов и обращений к властям, Александровское общество подготовило петиции за открытие погранпунктов. Под петицией на сайте Change.org подписались 4507 человек. Telegram-канал общества призывает также подписаться под инициированной в Нарве петицией к эстонскому правительству с требованием вернуть круглосуточный режим работы нарвского погранпункта. Под ней сейчас 2726 подписей.
В том числе в очереди на границе в Нарве члены Александровского общества агитировали людей подписать также петицию в Европарламент. Под ней, по словам зампредседателя общества Алексея Булавцева, сейчас около 1500 подписей. Эта процедура более длительная, но на нее у членов общества есть юридические надежды.
Авторы петиции считают, что решение не впускать в Финляндию граждан РФ с туристическими визами, а также решение закрыть границу, чтобы не допустить наплыва мигрантов, противоречат нескольким общеевропейским законодательным актам.
По словам Алексея Булавцева, петиция в Европарламенте признана приемлемой и в октябре принята в производство. Ориентировочно в январе станет известно, как депутаты Европарламента будут рассматривать ее далее.

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