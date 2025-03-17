Латвия вновь открыла закрытый на выходные погранпункт на границе с Беларусью
Вчера вечером Латвия вновь открыла пограничный пункт на границе с Беларусью, который был закрыт на все выходные с целью предотвращения участившихся попыток незаконного пересечения границы, сообщили государственные СМИ.
В четырех городах Финляндии 15 декабря прошли митинги, участники которых требовали возобновить работу погранпунктов на границе с Россией. По словам организатора, на митинги, собравшие около двухсот человек, правительство до сих пор никак не отреагировало. Однако жалобу на закрытие границы принял в производство Европарламент.
Эстонские таможенники переходят от выборочных проверок к контролю всех пересекающих границу людей и автомобилей. Начальник Отдела таможенного контроля НТД Вольдемар Ланно на погранпункте Лухамаа рассказал корреспонденту ДВ, что переход будет постепенным. Изменения для частных лиц будут не такими значительными, как казалось поначалу, но времени на досмотр потребуется больше.
Перед погранпунктом на Петровской площади в Нарве и на пограничном мосту второй день наблюдается огромный наплыв людей, едущих в Россию. Медленный пограничный контроль в Ивангороде, закрытие границы на ночь и длинные выходные в Эстонии и Финляндии привели к тому, что десяткам людей пришлось ночевать буквально у входа в погранпункт.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.