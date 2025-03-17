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  • 17.03.25, 10:58

Латвия вновь открыла закрытый на выходные погранпункт на границе с Беларусью

Вчера вечером Латвия вновь открыла пограничный пункт на границе с Беларусью, который был закрыт на все выходные с целью предотвращения участившихся попыток незаконного пересечения границы, сообщили государственные СМИ.
По сообщению латвийской пограничной охраны, в настоящее время большая часть потенциальных нарушителей границы направляется в сторону Польши.
  • По сообщению латвийской пограничной охраны, в настоящее время большая часть потенциальных нарушителей границы направляется в сторону Польши. Foto: Gints Ivuskans, AFP/Scanpix
Только в четверг, 13 марта, сотрудники пограничной охраны предотвратили незаконное пересечение государственной границы в пункте пропуска Патерниеки 24 людьми.
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