Латвия вновь открыла закрытый на выходные погранпункт на границе с Беларусью

Перед погранпунктом на Петровской площади в Нарве и на пограничном мосту второй день наблюдается огромный наплыв людей, едущих в Россию. Медленный пограничный контроль в Ивангороде, закрытие границы на ночь и длинные выходные в Эстонии и Финляндии привели к тому, что десяткам людей пришлось ночевать буквально у входа в погранпункт.