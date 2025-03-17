Тармо Танилас: буря на фондовых рынках США – ни один серьезный инвестор так себя не ведет

Мы должны уже достаточно хорошо знать Дональда Трампа, но все же продолжаем удивляться его высказываниям и позволяем им влиять на наши финансовые решения. Так гонки не выиграть! Долгосрочное игнорирование фондового рынка США – неразумное решение для инвестора, пишет стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас.
- «Будьте долгосрочными инвесторами и помните: если бы в мире не было ни одной проблемы, то ни одну акцию никогда нельзя было бы купить по действительно выгодной цене», – советует стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас. Foto: Erakogu
Финансовая грамотность в Эстонии в последние несколько лет находилась в центре внимания. Мы уже можем пожинать первые плоды в области составления личного бюджета и понимания различных инвестиционных инструментов. Однако ситуация становится гораздо сложнее, когда в игру вступает психология инвестора, а акции, которые несколько лет росли стремительными темпами, неожиданно начинают падать.
Профессионалу, наблюдающему за действиями среднестатистического инвестора, особенно бросаются в глаза две основные ошибки.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
За два месяца президентства Дональда Трампа в США началась революция сверху. Новая администрация Белого Дома объявила крестовый поход против мигрантов и торговую войну против Канады и Мексики, провозгласила возврат к традиционным ценностям и приступила к чистке бюрократии. Летят пух и перья. Зачем Трампу и его людям этот «праздник непослушания», разбирается колумнист Ян Левченко.
В прошлом году экспорт в США значительно вырос. В последнем квартале прошлого года Соединенные Штаты были шестым по значимости экспортным партнером Эстонии. Главный экономист Luminor Ленно Уускюла объясняет, что означают для эстонских предприятий изменения в торговых отношениях, вызванные тарифной политикой Трампа.
Не успела распасться коалиция, как новый состав начал стремительно отменять то, что сами еще недавно напринимали. Народу, похоже, вся эта катавасия уже прилично поднадоела. Мировые рынки тоже разочарованы – Трамп оказался «ненастоящим». Главные темы недели в подкасте «Делов-то!».
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.