Назад 17.03.25, 13:34 Тармо Танилас: буря на фондовых рынках США – ни один серьезный инвестор так себя не ведет Мы должны уже достаточно хорошо знать Дональда Трампа, но все же продолжаем удивляться его высказываниям и позволяем им влиять на наши финансовые решения. Так гонки не выиграть! Долгосрочное игнорирование фондового рынка США – неразумное решение для инвестора, пишет стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас.

«Будьте долгосрочными инвесторами и помните: если бы в мире не было ни одной проблемы, то ни одну акцию никогда нельзя было бы купить по действительно выгодной цене», – советует стратег частного банкинга Swedbank Тармо Танилас. Foto: Erakogu

Финансовая грамотность в Эстонии в последние несколько лет находилась в центре внимания. Мы уже можем пожинать первые плоды в области составления личного бюджета и понимания различных инвестиционных инструментов. Однако ситуация становится гораздо сложнее, когда в игру вступает психология инвестора, а акции, которые несколько лет росли стремительными темпами, неожиданно начинают падать.

Профессионалу, наблюдающему за действиями среднестатистического инвестора, особенно бросаются в глаза две основные ошибки.