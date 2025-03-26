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  • 26.03.25, 12:09

Финская оборонная компания удваивает производство бронемашин

Компания Patria, производящая бронемашины в Финляндии и Латвии, объявила о привлечении инвестиций в размере 40 млн евро.
Бронеавтомобиль Patria 6x6.
  • Бронеавтомобиль Patria 6x6. Foto: AFP/Scanpix
С помощью инвестиций будет расширен производственный объект в Хямеэнлинна, в результате чего производство бронированных транспортных средств Patria увеличится почти в два раза. Подготовительные работы к началу строительства уже начаты, и новые объекты планируется полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году.
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