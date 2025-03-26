Финская оборонная компания удваивает производство бронемашин

С помощью инвестиций будет расширен производственный объект в Хямеэнлинна, в результате чего производство бронированных транспортных средств Patria увеличится почти в два раза. Подготовительные работы к началу строительства уже начаты, и новые объекты планируется полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году.
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Промышленная зона Ласнамяэ может стать центром эстонской оборонной промышленности, где пересекутся высокоточные инженерные технологии, цифровизированное производство и международное сотрудничество, пишет вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).
Анализ Bloomberg Intelligence показывает, что странам Европы, входящим в НАТО, может потребоваться более десяти лет, чтобы устранить последствия длительного недофинансирования оборонной сферы и значительно укрепить свои военные силы.
Развитие дронов меняет ход войны в Украине и становится все более критической угрозой для гражданской безопасности, считает инвестор в стартапы и сторонник Украины Рагнар Сасс. Он обеспокоен безопасностью Эстонии и считает, что нам необходимо подготовиться к масштабной атаке дронов.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.