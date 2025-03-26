Назад 26.03.25, 12:09 Финская оборонная компания удваивает производство бронемашин Компания Patria, производящая бронемашины в Финляндии и Латвии, объявила о привлечении инвестиций в размере 40 млн евро.

Бронеавтомобиль Patria 6x6. Foto: AFP/Scanpix

С помощью инвестиций будет расширен производственный объект в Хямеэнлинна, в результате чего производство бронированных транспортных средств Patria увеличится почти в два раза. Подготовительные работы к началу строительства уже начаты, и новые объекты планируется полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году.