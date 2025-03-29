Назад 29.03.25, 15:11 Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек: ЕС выделил 2,5 млн евро помощи Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1002 человек, еще 2376 получили ранения, сообщила военная администрация этой страны в субботу, 29 марта. Не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, передает DW.

Большинство разрушений пришлось на Мандалай – второй по величине город страны, его население превышает 1,5 млн человек. Foto: Scanpix

От землетрясения пострадали объекты инфраструктуры, включая дороги, мосты и здания, что привело к жертвам среди гражданского населения, заявили местные власти. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.

Большинство разрушений пришлось на Мандалай – второй по величине город страны, его население превышает 1,5 млн человек. В 17 километрах от Мандалая находился эпицентр подземных толчков.

Хунта Мьянмы, до сих пор не обращавшаяся за помощью даже в случае крупных стихийных бедствий, на этот раз призвала мировое сообщество оказать содействие. Европейский Союз, Китай, Россия, США и Южная Корея уже предложили Мьянме помощь.

Сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город страны, Мандалай, рядом с которым находился эпицентр землетрясения. В городе проживают 1,7 млн человек.

Подземный толчок ощущался также в Таиланде, Вьетнаме и в Китае. Власти Таиланда сообщили, что в Бангкоке в результате обрушения строящегося высотного здания погибли девять человек. Еще 101 человек пропал без вести. В стране нарушена работа инфраструктуры и системы здравоохранения.

ЕС выделил 2,5 млн евро на помощь

Евросоюз выделил 2,5 млн евро в качестве первоначальной, экстренной помощи людям, пострадавшим от землетрясений в Мьянме, говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Еврокомиссии в пятницу, 28 марта.

«Эта новая гуманитарная помощь поможет спасти жизни и удовлетворить срочные потребности наиболее уязвимых жителей Мьянмы, уделяя особое внимание перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта общинам», – говорится в этом документе.

Указывается, что ЕС также задействовал свою спутниковую службу Copernicus для облегчения оценки последствий землетрясения. «Еврокомиссия вместе с партнерами по оказанию гуманитарной помощи оценивает ситуацию и потребности на местах, чтобы мобилизовать дальнейшую помощь ЕС», – передает пресс-служба ЕК.

Учитывая нынешнее выделение средств, общий объем финансирования гуманитарной помощи Мьянме со стороны ЕС составит в 2025 году более 35 миллионов евро, следует из сообщения. С момента начала оказания Евросоюзом гуманитарной помощи Мьянме в 1994 году общий объем финансирования достиг 446 млн евро.