Назад 03.04.25, 07:48 Какие пошлины ввел вчера Трамп? Дональд Трамп объявил о вводе в США пошлин двух типов и назвал вчерашний день «Днем освобождения».

Дональд Трамп показывает президентский указ, вводящий ответные тарифы Foto: Ху Ю Сон / ZUMAPRESS.com / Scanpix

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о вводе новых пошлин двух типов.

Во-первых, будут введены пошлины в размере 10% на все товары, ввозимые в США из-за рубежа. Эти пошлины будут введены с 5 апреля.

Во-вторых, будут введены ответные пошлины в отношении 90 стран. «Ответные» – не значит зеркальные. Размер ответных пошлин был вычислен так, чтобы уменьшить дефицит торгового баланса с этими странами. Эти пошлины будут внедрены с 9 апреля.

Например, в отношении Европейского Союза будут введены пошлины в размере 20%. Как показывал Дональд Трамп в табличке, которую он демонстрировал во время своего выступления, сам Евросоюз, по версии президента США, облагает американские товары пошлинами в размере 39%.

«Европейский союз – очень-очень жесткие торговцы. Вы, наверное, думаете, что они к нам дружественны? Да они нас обдирают! Очень грустно за этим наблюдать. Жалкое зрелище», – прокомментировал это решение Трамп.

Пошлины в отношении Китая составят 34% (с учетом того, что в отношении этой страны уже действовали двадцатипроцентные пошлины, теперь они составят 54%), в отношении Японии – 34%, Индии – 26%, Южной Кореи – 25%, Швейцарии – 31%, Великобритании – 10%, Бразилии – 10%.

«Все страны отнеслись к этому с пониманием, – сказал Трамп. – Нам приходится пройти через жесткую любовь, но они все понимают. Ведь они столько лет обдирали Соединенные Штаты».

«Индия. Моди – мой большой друг, он буквально недавно покинул мой офис. Но я ему сказал: так дальше продолжаться не может. Они брали с нас 52%! А мы? Честно говоря, мы годами не брали с них вообще ничего. Миллиарды долларов. Или возьмем Китай: в свой первый срок я у них взял сотни миллиардов долларов. До этого они никому и цента не платили», – приводит Трамп примеры.

«Япония – очень-очень жесткие. Потрясающие люди. И я не обвиняю их в том, что они так с нами поступали. Я обвиняю людей, сидевших в Овальном кабинете. Я встречался с Синдзо Абе – потрясающий человек (которого от нас забрали, он был убит). Я сказал ему, что нужно со всем этим что-то сделать, и он меня понял. С ним мы бы подготовили гораздо более выгодную сделку», – добавил президент США.