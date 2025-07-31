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  • 31.07.25, 13:43

Премьер-министр Литвы ушел в отставку из-за кредитного скандала

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку, сообщил президент страны Гитанас Науседа, передает «Медуза».
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
  • Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
  • Foto: Algimantas Barzdzius
По словам Науседы, премьер сообщил ему о своей отставке утром в телефонном разговоре. Палуцкас также покинул пост председателя Социал-демократической партии Литвы. Науседа пояснил, что теперь партия, которая выиграла выборы и имеет большинство в парламенте, начнет переговоры о формировании коалиции.
Согласно конституции Литвы, вместе с премьером уходит в отставку и все правительство, но президент может поручить министрам временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета.
Вопросы к Палуцкасу возникли после расследования в отношении компании Dankora, основанной его родственницей Виргинией Палуцкене. Dankora получила 200 тысяч евро в виде льготного кредита по программе развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в деревне Друкяй и закупила оборудование у фирмы Garnis, 49% акций которой принадлежат самому Палуцкису. Это произошло, когда Палуцкас уже занимал пост премьер-министра. В компании Dankora утверждают, что не знали об акционерах Garnis.

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24 июля Науседа дал Палуцкасу две недели, чтобы тот подумал о продолжении своей работы на посту главы правительства. Премьер после этого заявил, что не получал призывов уйти в отставку ни от президента, ни от коллег по партии. Он сообщил, что отправляется в «давно запланированный» двухнедельный отпуск.
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