Премьер-министр Литвы ушел в отставку из-за кредитного скандала

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку, сообщил президент страны Гитанас Науседа, передает «Медуза».
- Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
- Foto: Algimantas Barzdzius
По словам Науседы, премьер сообщил ему о своей отставке утром в телефонном разговоре. Палуцкас также покинул пост председателя Социал-демократической партии Литвы. Науседа пояснил, что теперь партия, которая выиграла выборы и имеет большинство в парламенте, начнет переговоры о формировании коалиции.
Согласно конституции Литвы, вместе с премьером уходит в отставку и все правительство, но президент может поручить министрам временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета.
Вопросы к Палуцкасу возникли после расследования в отношении компании Dankora, основанной его родственницей Виргинией Палуцкене. Dankora получила 200 тысяч евро в виде льготного кредита по программе развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в деревне Друкяй и закупила оборудование у фирмы Garnis, 49% акций которой принадлежат самому Палуцкису. Это произошло, когда Палуцкас уже занимал пост премьер-министра. В компании Dankora утверждают, что не знали об акционерах Garnis.
Статья продолжается после рекламы
24 июля Науседа дал Палуцкасу две недели, чтобы тот подумал о продолжении своей работы на посту главы правительства. Премьер после этого заявил, что не получал призывов уйти в отставку ни от президента, ни от коллег по партии. Он сообщил, что отправляется в «давно запланированный» двухнедельный отпуск.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
Научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв заявил, что в СМИ нередко встречаются спекуляции о якобы скорой атаке со стороны России. По его словам, однако, такие сообщения скорее сеют страх и не всегда основаны на фактах.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).