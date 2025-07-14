Назад KM 14.07.25, 14:55 Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Foto: Wallester

У Тибара более двадцати лет опыта работы в сфере предупреждения финансовых преступлений, правоохранительной деятельности и противодействия отмыванию денег в государственном и частном секторах.

По мере быстрого, но ответственного роста, Wallester увеличивает инвестиции в инфраструктуру обеспечения соответствия нормативным требованиям и управления рисками. Кроме того, назначение Тибара укрепляет позиции компании в области привлечения ведущих специалистов из финансовых и государственных учреждений Эстонии. Он присоединяется к руководству, в которое недавно вошли Рейн Оявере, руководитель в области управления рисками (ранее работал в SEB и LHV), и Айвар Пауль, глава отдела AML (ранее руководитель подразделения финансовой разведки Эстонии и руководитель в области AML в Swedbank).

Межотраслевой опыт

Тибар предлагает уникальный подход к AML, основанный на опыте работы как в государственном, так и в частном секторах. С начала 1990-х до 2003 года он работал в Центральной криминальной полиции Эстонии, специализируясь на расследовании экономических и финансовых преступлений. В частном секторе он дважды занимал руководящие должности в области AML в Swedbank, где принимал участие в разработке и внедрении системы противодействия отмыванию денег.

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В государственном секторе Тибар также занимал руководящие должности в Департаменте полиции и погранохраны, а позже работал юридическим атташе в Соединённых Штатах, представляя интересы Эстонии в сфере международного правового и правоохранительного сотрудничества. Предыдущим местом его работы была Канцелярия Генерального прокурора Эстонии.

Формирование AML

«Мы очень рады приветствовать Индрека в компании. Его профессиональный опыт говорит сам за себя», – говорит Сергей Астафьев, генеральный директор и соучредитель компании. «Он возглавлял некоторые из наиболее важных инициатив Эстонии в области предотвращения финансовых преступлений. Приглашение такого лидера в финтех-компанию — это чёткий сигнал: Wallester создает нечто серьезное, надежное и долгосрочное».

В качестве руководителя в области AML Тибар будет управлять разработкой системы противодействия отмыванию денег нового поколения для быстрорастущих финансовых сервисов, ориентированных на цифровые технологии. Его опыт позволяет ему уникальным образом сочетать следование нормативным требованиям с гибкостью, необходимой в современных финтех-компаниях.

«Wallester – одна из самых амбициозных и быстрорастущих финтех-компаний Эстонии, – отмечает Тибар. «Эта должность дает мне уникальную возможность сформировать в компании AML мирового уровня, используя весь мой опыт работы в государственном секторе для предотвращения финансовых преступлений в современном, быстро меняющемся мире».

Назначение Тибара – ещё один стратегический шаг в укреплении возможностей Wallester в области соблюдения нормативных требований в условиях расширения компании на европейские и международные рынки.

Более подробную информацию о Wallester и его инновационных платежных решениях можно найти на сайте www.wallester.com

О компании Wallester

Wallester — лицензированное в Эстонии финансовое учреждение и официальный партнёр Visa с 2018 года, специализирующееся на инновационных цифровых финансовых решениях и выпуске платёжных карт. Компания помогает бизнесу по всей территории Европейской экономической зоны и в Великобритании оптимизировать платёжные процессы, запускать брендированные карты и масштабироваться с высокой эффективностью.

Команда Wallester насчитывает более 160 специалистов, работающих в Эстонии, Латвии, Франции и Великобритании. Компания ориентирована на создание качественных и прибыльных продуктов для своих клиентов.

В 2024 году Wallester была признана стартапом года в Эстонии на церемонии Äripäev TOP100 Gala, а в 2025 году заняла 1-е место среди эстонских компаний и 7-е место среди финтех-компаний в рейтинге FT1000 самых быстрорастущих компаний Европы.