Владелец эстонского фанерного завода планирует сокращения в Финляндии

ТОП деревообрабатывающей промышленности ярко демонстрирует кризис в секторе – впервые тройку лидеров составляют компании из одной и той же отрасли, а именно производители фанеры. При этом те фирмы, которые могли похвастаться успехами еще в прошлом году, опустились на границу третьего десятка топа.