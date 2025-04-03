Владелец эстонского фанерного завода планирует сокращения в Финляндии

Вчера финские профсоюзы отклонили предложение посредника о заключении соглашения, и забастовка на заводах деревообрабатывающей компании UPM Plywood, длившаяся пять недель, продолжается. В то же время на заводе компании в Отепя работа не останавливалась.
ТОП деревообрабатывающей промышленности ярко демонстрирует кризис в секторе – впервые тройку лидеров составляют компании из одной и той же отрасли, а именно производители фанеры. При этом те фирмы, которые могли похвастаться успехами еще в прошлом году, опустились на границу третьего десятка топа.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!