Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,83%305,77
  • OMX Riga−0,17%872,79
  • OMX Tallinn−0,66%1 959,2
  • OMX Vilnius−0,53%1 161,45
  • S&P 500−3,22%5 488,55
  • DOW 30−2,71%41 080,35
  • Nasdaq −4,27%16 849,12
  • FTSE 100−1,35%8 492,62
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • OMX Baltic−0,83%305,77
  • OMX Riga−0,17%872,79
  • OMX Tallinn−0,66%1 959,2
  • OMX Vilnius−0,53%1 161,45
  • S&P 500−3,22%5 488,55
  • DOW 30−2,71%41 080,35
  • Nasdaq −4,27%16 849,12
  • FTSE 100−1,35%8 492,62
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • 03.04.25, 16:05

Владелец эстонского фанерного завода планирует сокращения в Финляндии

Финская материнская компания эстонского фанерного завода UPM-Kymmene Otepää – UPM Plywood – начинает переговоры с профсоюзами по вопросам вынужденных отпусков и сокращений на трех фанерных заводах.
Во время финской забастовки работа на заводе в Отепя продолжалась, и, насколько известно, сокращения не повлияют на деятельность в Валгамаа.
  • Во время финской забастовки работа на заводе в Отепя продолжалась, и, насколько известно, сокращения не повлияют на деятельность в Валгамаа. Foto: Tuire Ruokosuo, UPM Plywood
UPM Plywood начинает переговоры на заводах в Пелло, Савонлинна и Йоэнсуу. Переговоры затронут в общей сложности более 1000 работников.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.03.25, 11:19
Финские заводы фанеры UPM бастуют, в Эстонии работа продолжается
Вчера финские профсоюзы отклонили предложение посредника о заключении соглашения, и забастовка на заводах деревообрабатывающей компании UPM Plywood, длившаяся пять недель, продолжается. В то же время на заводе компании в Отепя работа не останавливалась.
ТОП
  • 20.10.24, 10:30
ТОП деревообрабатывающей промышленности: в секторе наступил кризис?
ТОП деревообрабатывающей промышленности ярко демонстрирует кризис в секторе – впервые тройку лидеров составляют компании из одной и той же отрасли, а именно производители фанеры. При этом те фирмы, которые могли похвастаться успехами еще в прошлом году, опустились на границу третьего десятка топа.
Новости
  • 22.11.23, 16:56
UPM планирует отправить более 2000 человек в принудительный отпуск
Финский лесопромышленный концерн UPM начинает переговоры с целью отправить до 2200 сотрудников в принудительный отпуск.
Новости
  • 26.06.24, 17:05
Производитель фанеры достиг рекордного оборота
UPM-Kymmene Otepää, принадлежащая финскому лесопромышленному концерну UPM, в прошлом году увеличила оборот на треть и почти повторила рекордную прибыль.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
2
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
3
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
4
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
5
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
6
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?

Последние новости

Новости
  • 03.04.25, 16:55
Платежи из Пенсионного фонда РФ по-прежнему не поступили в Эстонию
Новости
  • 03.04.25, 16:34
Суд прекратил процесс санации скандально известного КСО ERIAL
Новости
  • 03.04.25, 16:32
Эстонская компания выходит на немецкий рынок и приобретает местную ИТ-фирму
Биржа
  • 03.04.25, 16:08
Вкус биржи: будет хуже. Трамп освободил рынки от роста?
Новости
  • 03.04.25, 16:05
Владелец эстонского фанерного завода планирует сокращения в Финляндии
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников
Новости
  • 03.04.25, 15:28
Delfi: Центральная криминальная полиция расследует финансирование партии «Отечество»
Новости
  • 03.04.25, 13:45
Пошлин, на которые «отреагировал» Трамп, не существует

Сейчас в фокусе

Создатели компании Laam Март Саа (на заднем плане) и Айвар Виллемсон вместе управляли бизнесом на протяжении 12 лет.
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
Эксперт в области цифровой трансформации, электронного управления и соответствия регуляциям Михкель Лаук уехал из Эстонии, но набирает сотрудников со своей родины.
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
SMS-сообщение могут отправляться не только с помощью телефона.
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
С 1 апреля дочерняя компания Eften заключила договор аренды с новым арендатором в садовом центре Лаагри, которым стал Rikets Aianduskeskus.
Новости
  • 01.04.25, 16:36
Местная сеть цветочных магазинов выкупает садовый центр Hortes: «Очень большое расширение»
Учредители ÄIO TECH Петри-Яан Лахтвеэ и Немайлла Бонтури.
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
Ливия Лаас и Ааро Лоде .
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025