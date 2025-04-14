«Ловушек невероятно много». Мир казино манит зависимых

Казино с эстонской лицензией Frenwall отправляет пользователям сообщения каждый день, предлагая начать игру с помощью бесплатных бонусов. При этом казино со шведской лицензией могут предлагать бонус всего один раз.
Foto: Лийз Трейманн
«Этих ловушек невероятно много», — говорит руководитель Эстонского центра консультирования зависимых от азартных игр Сильвер Cтернфельдт. По его мнению, система регулирования азартных игр в Европе нуждается в доработке. «Если, например, у нас нет общеевропейского регистра зависимых, то, конечно, это создает сложности».
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“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
«Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела», — говорит таллиннский парикмахер Хейки Ростер. Но мы звоним не по личному вопросу и не по поводу его работы: на его имя зарегистрирована компания, которая в прошлом году без единого работника сделала оборот свыше пяти миллионов евро. Однако делиться секретом успеха Ростер не хочет.
Эстония выдает лицензии онлайн-казино, однако вместо работы на местном рынке компании ориентируются на финских клиентов. Полиция Финляндии считает такую деятельность незаконной, однако, как признала старший консультант полиции Финляндии Лаура Ринне Äripäev, сотрудничества с эстонскими властями мало.
«Pyöräytä Pelikaani turbiini», – призывает онлайн-казино повернуть колесо удачи. Pelikaani, Jokeri, Buumi и Slotti – лишь некоторые онлайн-казино, которые получили лицензию в Эстонии, но ориентированы на любителей азартных игр в Финляндии. При этом финское законодательство запрещает казино из других стран нацеливаться на финскую аудиторию, заявляет полиция соседней страны.
В последние годы в Эстонии получили лицензии ряд онлайн-казино с Кипра и Мальты, которые не ведут здесь фактической деятельности и не сотрудничают с местным Бюро данных по отмыванию денег. Ведомство опасается, что Эстония создает у себя мощную тикающую бомбу.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.