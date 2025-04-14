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  • 14.04.25, 19:00

«Ловушек невероятно много». Мир казино манит зависимых

В Европе нет единого регистра игроманов, из-за чего люди, установившие запрет на игру в своей родной стране, попадают в ловушку неофициальных казино. В эту сеть ловушек входят и эстонские казино.
Казино с эстонской лицензией Frenwall отправляет пользователям сообщения каждый день, предлагая начать игру с помощью бесплатных бонусов. При этом казино со шведской лицензией могут предлагать бонус всего один раз.
  • Казино с эстонской лицензией Frenwall отправляет пользователям сообщения каждый день, предлагая начать игру с помощью бесплатных бонусов. При этом казино со шведской лицензией могут предлагать бонус всего один раз.
  • Foto: Лийз Трейманн
«Этих ловушек невероятно много», — говорит руководитель Эстонского центра консультирования зависимых от азартных игр Сильвер Cтернфельдт. По его мнению, система регулирования азартных игр в Европе нуждается в доработке. «Если, например, у нас нет общеевропейского регистра зависимых, то, конечно, это создает сложности».
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