Назад 15.04.25, 17:15 Китай приостановил закупки Boeing в ответ на пошлины Трампа Власти Китая потребовали от авиакомпаний страны отказаться от поставок самолетов, запчастей и оборудования Boeing в рамках торговой войны с США, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg во вторник, 15 апреля.

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Указание компаниям было дано после того, как Китай на прошлой неделе обнародовал ответные пошлины в размере 125% на американские товары. Как отмечает Bloomberg, эти тарифы сами по себе более чем удвоили бы стоимость самолетов и деталей, произведенных в Соединенных Штатах, сделав нецелесообразным для китайских авиакомпаний закупку у компании Boeing, передает DW.

Пекин при этом рассматривает способы поддержки перевозчиков, которые берут самолеты Boeing в лизинг и сталкиваются с повышением расходов, пишет агентство. По данным Aviation Flights Group, в парк китайских авиакомпаний готовятся войти около десяти самолетов Boeing 737 Max, пишет Bloomberg. Перевозчики КНР еще могут принять часть из них, поскольку документы на них были оформлены до вступления китайских пошлин в силу, рассказал собеседник агентства.

Удар для Boeing

Для Boeing начатая президентом США Дональдом Трампом торговая война стала «ударом» на одном из крупнейших в мире рынков продаж самолетов, отмечает Bloomberg. Ожидается, что Китай будет обеспечивать 20% мирового спроса на самолеты в течение следующих двух десятилетий, а в 2018 году почти четверть продукции Boeing оказалась на китайском рынке. Однако уже в последние годы американский авиапроизводитель не объявлял о крупных заказах в Китае из-за торговой напряженности и собственных проблем.

Boeing предупредил, что эскалация торгового конфликта может также повредить цепочкам поставок, которые лишь недавно начали восстанавливаться после пандемии.

Споры с администрациями президентов Джо Байдена и Дональда Трампа поспособствовали движению китайских авиакомпаний в сторону европейского производителя Airbus SE, отмечает Bloomberg. Хотя Airbus остается более важным поставщиком, а китайские перевозчики рассчитывают на отечественные самолеты Comac C919, в парках авиакомпаний по-прежнему находятся сотни самолетов Boeing, которым потребуется техническое обслуживание, ремонт и замена.