Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • 24.08.25, 12:54

В Эстонии с помехами сталкиваются 85% авиарейсов: страны ЕС обвиняют РФ в попытках глушения спутникового сигнала

Государства НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса сталкиваются с резким ростом помех в радио- и спутниковой связи, пишет агентство Bloomberg. В участившихся сбоях они обвиняют Россию: страны Балтии напрямую связывают проблемы с размещением Москвой дополнительного оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи своих границ, передает «Медуза».
По оценке властей Эстонии, с перебоями в связи сегодня сталкиваются не менее 85% всех авиарейсов в стране.
  • По оценке властей Эстонии, с перебоями в связи сегодня сталкиваются не менее 85% всех авиарейсов в стране.
  • Foto: Shutterstock
Навигационное противостояние продолжается с самого начала полномасштабной российско-украинской войны: еще в 2022 году в регионе Балтийского моря было зафиксировано масштабное глушение сигналов, в том числе системы спутниковой связи GPS, что оказало негативное влияние на воздушную и морскую навигацию.
По оценке властей Эстонии, с перебоями в связи сегодня сталкиваются не менее 85% всех авиарейсов в стране. Кроме того, по их данным, резко выросло число случаев преднамеренной передачи ложных координат — такие подмены называются термином спуфинг.
Литва в июле обвинила Россию в кратном увеличении количества эпизодов глушения связи. По сравнению с 2024 годом число инцидентов подскочило в 22 (!) раза.

Статья продолжается после рекламы

Все это создает угрозу безопасности не только гражданской авиации, но и всего региона, который стал форпостом нового «холодного» конфликта НАТО и России. Научный сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Яцек Тароцинский в комментарии Bloomberg назвал глушение и подмену сигналов «вызовом» Североатлантическому альянсу, который должен в ближайшее время решить, как реагировать на враждебные действия Кремля.
«Россия постоянно испытывает НАТО, анализируя наши военные и политические шаги [в ответ на усиление радиоэлектронной борьбы]», — отметил эксперт. По его словам, это лишь одно из направлений по «использованию разногласий между союзниками [по НАТО] и подрыву сплоченности альянса».
Чтобы сдержать российские усилия, страны Балтии активно используют механизм жалоб на Москву в международные организации. Так, 23 июня вместе с Финляндией они направили письмо Международному союзу электросвязи (МСЭ; подконтролен ООН), в котором информировали об усилении помех радионавигации со стороны РФ.
Те же страны вместе со Швецией и Польшей в начале июля пожаловались на российские средства радиоэлектронной борьбы в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО; также подконтрольна ООН). В своем обращении они описали нарушения со стороны РФ. И ИКАО согласился с доводами, признав Москву источником помех.
В ответном письме надзорный орган выразил «глубокую обеспокоенность» безопасностью полетов в регионе. И предупредил: если Россия за 30 дней не уведомит ИКАО о мерах, которые предприняла для устранения помех, ее действия будут считаться нарушением международного права. Примерно к тому же результату привело обращение в МСЭ: совет директоров союза потребовал от РФ немедленно прекратить создавать помехи странам-соседям.
Ответила ли на эти ультиматумы Москва, неизвестно. В министерстве связи Литвы Bloomberg сообщили, что нарушения продолжаются и что никакой информации о реакции Кремля на письмо ИКАО пока нет.
Государство, которое пренебрегает правилами МСЭ, согласно уставу организации может быть лишено права на выдачу новых разрешений на использование радиочастот. В литовском Минсвязи отметили, что на недавнем заседании МСЭ российские власти не отрицали сам факт глушения сигналов, но оправдывали эти действия «целями защиты национальной инфраструктуры».
Тем временем страны Балтии и их союзники предпринимают и другие шаги по противодействию помехам. Так, в июле в НАТО заявили, что глобальный навигационный спутник Galileo запустил новую систему противостояния спуфингу как ответ на ситуацию в чувствительных регионах, включая Балтийское море.

Горячие новости

  • 21.08.25, 06:00
Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил
  • 21.08.25, 13:47
Шведы сокращают четверть работников эстонской промышленной компании
  • 19.08.25, 16:15
Эти выходные принесут Таллинну почти миллион евро
  • KM
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Статья продолжается после рекламы

Проблема тем временем распространяется. «Сначала это сказывалось на авиации, а теперь помехи затрагивают также морские, судоходные и наземные вышки связи», — заявила в комментарии Bloomberg председатель Литовского управления связи Юрате Совиене.
Власти стран Балтии даже попросили граждан не запускать дроны вблизи границ с Россией из-за резкого роста числа случаев поддельных GPS-координат. «Если объект упадет с высоты нескольких сотен метров не там, где планировалось, он может ударить кого-нибудь по голове или упасть на чью-то машину», — заявил в июле министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Он оценил расходы правительства от таких помех в полмиллиона евро (582 тысячи долларов).
Коммерческие полеты в регионе остаются безопасными, заверяют власти затронутых проблемой стран. Но пилоты все чаще вынуждены переходить на альтернативные методы навигации.
Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщило Bloomberg , что помехи «значительно увеличивают» нагрузку на службы управления воздушным движением, поскольку пилотам приходится обращаться за помощью к радиолокационным системам из-за сбоев GPS.
В PANSA отметили, что помехи особенно заметны на северо-востоке страны, недалеко от границы с Литвой. Этот район включает Сувалкский коридор — пограничную зону протяженностью менее 100 километров, зажатую между Беларусью и Калининградом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.07.25, 16:52
Получивший 10 млн евро от государства Рагнар Сасс: в Эстонии появится 50 новых оборонных компаний
Большое интервью!
«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.
Новости
  • 01.02.23, 17:16
Финские самолеты испытывают сбои в работе GPS. Среди возможных причин – воздействие России
В марте 2022 года управление воздушного движения Финляндии предупредило пилотов о сбоях в сигнале GPS. Неполадки затрагивали значительную часть страны, а иногда и почти весь воздушный трафик, пишет Yle.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 21.08.25, 06:00
Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил
2
Эпицентр
  • 22.08.25, 07:00
«Я не хочу, чтобы мои дети ссорились». Разбогатевшие эстонцы чаще спорят о наследстве
3
Новости
  • 21.08.25, 13:47
Шведы сокращают четверть работников эстонской промышленной компании
4
Новости
  • 19.08.25, 14:17
Таллинн разрабатывает стратегию для обеспечения более доступного жилья
5
Новости
  • 23.08.25, 13:03
Девелопер: цены нереалистично занижены, конкурировать невозможно
6
Новости
  • 22.08.25, 19:09
Строительные работы в принадлежащем Сыырумаа ТЦ Foorum вынуждают магазины покидать центр

Последние новости

Новости
  • 24.08.25, 14:44
В Таллинне расширена зона парковки арендных электросамокатов, мини-мопедов и велосипедов
Новости
  • 24.08.25, 14:40
На российской части Чудского озера упал дрон
Дрон, вероятно, взорвался
Новости
  • 24.08.25, 14:22
Тартуские предприниматели заработали более 20 млн евро прибыли
Новости
  • 24.08.25, 12:54
В Эстонии с помехами сталкиваются 85% авиарейсов: страны ЕС обвиняют РФ в попытках глушения спутникового сигнала
Новости
  • 24.08.25, 11:43
Медицинский стартап банкротится и продолжает работу как НКО. «Чтобы десять лет работы не пропали даром»
Биржа
  • 23.08.25, 17:24
«Надо было слушать маму». Как Рэпер Сэм потерял 10 000 евро за одну ночь
Портфель музыканта вырос до шестизначных сумм
Новости
  • 23.08.25, 14:23
Трамп пока не определился, вводить ли «массивные санкции» против Москвы
Новости
  • 23.08.25, 14:10
Быстрый рост зарплат закончился. «С руководителями среднего звена и топ-специалистами ситуация иная»

Сейчас в фокусе

Девелопер: цены нереалистично занижены, конкурировать невозможно
Новости
  • 23.08.25, 13:03
Девелопер: цены нереалистично занижены, конкурировать невозможно
Проработавший несколько десятков лет обувной магазин REM закроется перед началом масштабного ремонта в торговом центре Foorum.
Новости
  • 22.08.25, 19:09
Строительные работы в принадлежащем Сыырумаа ТЦ Foorum вынуждают магазины покидать центр
Завещание, составленное дома, действительно в течение шести месяцев.
Эпицентр
  • 22.08.25, 07:00
«Я не хочу, чтобы мои дети ссорились». Разбогатевшие эстонцы чаще спорят о наследстве
Руководитель Hekotek Хейки Эйнпауль считает, что наибольшим источником риска при кибермошенничестве по-прежнему остаётся человек, находящийся за экраном. «Наш сотрудник был на месте, наблюдал за происходящим и помогал преступнику», — говорит он.
Эпицентр
  • 21.08.25, 18:19
Сотни тысяч похищены у Hekotek в результате кибератаки. Владелец винит финдиректора
Одноклассники и бизнес-партнёры из Рапламаа Йоозеп Кальюла (слева) и Оливер Себастьян Ламп считают своими главными бизнес-ориентирами Олега Гросса, а также бизнес-партнёров Sumena и IT-предпринимателей Рене Орумана и Маттиаса Мёльдера.
Эпицентр
  • 21.08.25, 06:00
Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил
Член правления Тартуского кредитно-сберегательного общества и Ühisarveldused Андро Роос ведет активную кампанию перед муниципальными выборами, однако ни онсам, ни другой член правления Мярт Рийнер на звонки и сообщения Äripäev не ответили.
Новости
  • 22.08.25, 17:39
«Явная угроза финансовому сектору». Суд пока оставил в силе лицензию платежному учреждению
Портфель рэпера Сэма вырос до шестизначных сумм.
Биржа
  • 23.08.25, 17:24
«Надо было слушать маму». Как Рэпер Сэм потерял 10 000 евро за одну ночь
Портфель музыканта вырос до шестизначных сумм
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025