В Эстонии с помехами сталкиваются 85% авиарейсов: страны ЕС обвиняют РФ в попытках глушения спутникового сигнала

Все это создает угрозу безопасности не только гражданской авиации, но и всего региона, который стал форпостом нового «холодного» конфликта НАТО и России. Научный сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Яцек Тароцинский в комментарии Bloomberg назвал глушение и подмену сигналов «вызовом» Североатлантическому альянсу, который должен в ближайшее время решить, как реагировать на враждебные действия Кремля.

«Россия постоянно испытывает НАТО, анализируя наши военные и политические шаги [в ответ на усиление радиоэлектронной борьбы]», — отметил эксперт. По его словам, это лишь одно из направлений по «использованию разногласий между союзниками [по НАТО] и подрыву сплоченности альянса».

Чтобы сдержать российские усилия, страны Балтии активно используют механизм жалоб на Москву в международные организации. Так, 23 июня вместе с Финляндией они направили письмо Международному союзу электросвязи (МСЭ; подконтролен ООН), в котором информировали об усилении помех радионавигации со стороны РФ.

Те же страны вместе со Швецией и Польшей в начале июля пожаловались на российские средства радиоэлектронной борьбы в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО; также подконтрольна ООН). В своем обращении они описали нарушения со стороны РФ. И ИКАО согласился с доводами, признав Москву источником помех.

В ответном письме надзорный орган выразил «глубокую обеспокоенность» безопасностью полетов в регионе. И предупредил: если Россия за 30 дней не уведомит ИКАО о мерах, которые предприняла для устранения помех, ее действия будут считаться нарушением международного права. Примерно к тому же результату привело обращение в МСЭ: совет директоров союза потребовал от РФ немедленно прекратить создавать помехи странам-соседям.

Ответила ли на эти ультиматумы Москва, неизвестно. В министерстве связи Литвы Bloomberg сообщили, что нарушения продолжаются и что никакой информации о реакции Кремля на письмо ИКАО пока нет.

Государство, которое пренебрегает правилами МСЭ, согласно уставу организации может быть лишено права на выдачу новых разрешений на использование радиочастот. В литовском Минсвязи отметили, что на недавнем заседании МСЭ российские власти не отрицали сам факт глушения сигналов, но оправдывали эти действия «целями защиты национальной инфраструктуры».

Тем временем страны Балтии и их союзники предпринимают и другие шаги по противодействию помехам. Так, в июле в НАТО заявили, что глобальный навигационный спутник Galileo запустил новую систему противостояния спуфингу как ответ на ситуацию в чувствительных регионах, включая Балтийское море.