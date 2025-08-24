В Эстонии с помехами сталкиваются 85% авиарейсов: страны ЕС обвиняют РФ в попытках глушения спутникового сигнала

Государства НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса сталкиваются с резким ростом помех в радио- и спутниковой связи, пишет агентство Bloomberg. В участившихся сбоях они обвиняют Россию: страны Балтии напрямую связывают проблемы с размещением Москвой дополнительного оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи своих границ, передает «Медуза».
- По оценке властей Эстонии, с перебоями в связи сегодня сталкиваются не менее 85% всех авиарейсов в стране.
Навигационное противостояние продолжается с самого начала полномасштабной российско-украинской войны: еще в 2022 году в регионе Балтийского моря было зафиксировано масштабное глушение сигналов, в том числе системы спутниковой связи GPS, что оказало негативное влияние на воздушную и морскую навигацию.
По оценке властей Эстонии, с перебоями в связи сегодня сталкиваются не менее 85% всех авиарейсов в стране. Кроме того, по их данным, резко выросло число случаев преднамеренной передачи ложных координат — такие подмены называются термином спуфинг.
Литва в июле обвинила Россию в кратном увеличении количества эпизодов глушения связи. По сравнению с 2024 годом число инцидентов подскочило в 22 (!) раза.
Все это создает угрозу безопасности не только гражданской авиации, но и всего региона, который стал форпостом нового «холодного» конфликта НАТО и России. Научный сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Яцек Тароцинский в комментарии Bloomberg назвал глушение и подмену сигналов «вызовом» Североатлантическому альянсу, который должен в ближайшее время решить, как реагировать на враждебные действия Кремля.
«Россия постоянно испытывает НАТО, анализируя наши военные и политические шаги [в ответ на усиление радиоэлектронной борьбы]», — отметил эксперт. По его словам, это лишь одно из направлений по «использованию разногласий между союзниками [по НАТО] и подрыву сплоченности альянса».
Чтобы сдержать российские усилия, страны Балтии активно используют механизм жалоб на Москву в международные организации. Так, 23 июня вместе с Финляндией они направили письмо Международному союзу электросвязи (МСЭ; подконтролен ООН), в котором информировали об усилении помех радионавигации со стороны РФ.
Те же страны вместе со Швецией и Польшей в начале июля пожаловались на российские средства радиоэлектронной борьбы в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО; также подконтрольна ООН). В своем обращении они описали нарушения со стороны РФ. И ИКАО согласился с доводами, признав Москву источником помех.
В ответном письме надзорный орган выразил «глубокую обеспокоенность» безопасностью полетов в регионе. И предупредил: если Россия за 30 дней не уведомит ИКАО о мерах, которые предприняла для устранения помех, ее действия будут считаться нарушением международного права. Примерно к тому же результату привело обращение в МСЭ: совет директоров союза потребовал от РФ немедленно прекратить создавать помехи странам-соседям.
Ответила ли на эти ультиматумы Москва, неизвестно. В министерстве связи Литвы Bloomberg сообщили, что нарушения продолжаются и что никакой информации о реакции Кремля на письмо ИКАО пока нет.
Государство, которое пренебрегает правилами МСЭ, согласно уставу организации может быть лишено права на выдачу новых разрешений на использование радиочастот. В литовском Минсвязи отметили, что на недавнем заседании МСЭ российские власти не отрицали сам факт глушения сигналов, но оправдывали эти действия «целями защиты национальной инфраструктуры».
Тем временем страны Балтии и их союзники предпринимают и другие шаги по противодействию помехам. Так, в июле в НАТО заявили, что глобальный навигационный спутник Galileo запустил новую систему противостояния спуфингу как ответ на ситуацию в чувствительных регионах, включая Балтийское море.
Проблема тем временем распространяется. «Сначала это сказывалось на авиации, а теперь помехи затрагивают также морские, судоходные и наземные вышки связи», — заявила в комментарии Bloomberg председатель Литовского управления связи Юрате Совиене.
Власти стран Балтии даже попросили граждан не запускать дроны вблизи границ с Россией из-за резкого роста числа случаев поддельных GPS-координат. «Если объект упадет с высоты нескольких сотен метров не там, где планировалось, он может ударить кого-нибудь по голове или упасть на чью-то машину», — заявил в июле министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Он оценил расходы правительства от таких помех в полмиллиона евро (582 тысячи долларов).
Коммерческие полеты в регионе остаются безопасными, заверяют власти затронутых проблемой стран. Но пилоты все чаще вынуждены переходить на альтернативные методы навигации.
Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщило Bloomberg , что помехи «значительно увеличивают» нагрузку на службы управления воздушным движением, поскольку пилотам приходится обращаться за помощью к радиолокационным системам из-за сбоев GPS.
В PANSA отметили, что помехи особенно заметны на северо-востоке страны, недалеко от границы с Литвой. Этот район включает Сувалкский коридор — пограничную зону протяженностью менее 100 километров, зажатую между Беларусью и Калининградом.
