Назад 24.04.25, 15:33 Карис не провозгласил поправку к Закону о церквях и приходах Президент Алар Карис не провозгласил принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, заявив, что поправка к закону не соответствует Конституции Эстонии, передает rus.err.ee.

Президент Эстонии Алар Карис.

Foto: Andras Kralla

«Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, но поправка к закону в нынешней редакции противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции, несоразмерно ограничивая свободу объединений и религии», – объяснил свое решение президент.

Президент обратил внимание на то, что действующее законодательство требует широкого контроля за религиозными объединениями: «Вопрос не в отсутствии правовых средств, а в их использовании. При необходимости существующие инструменты должны использоваться более активно».

Глава государства считает, что при оценке закона необходимо также учесть последствия для свободы объединений в целом или свободы слова и выражения мнений, если будет установлено, что такой нечеткий и обширный запрет трансграничных связей является конституционным.

«Религиозным объединениям Конституция предоставляет более надежную защиту, чем многим другим объединениям. Если их деятельность можно ограничить таким образом, как это сделано в законе, то, следовательно, аналогичный запрет можно наложить и на другие объединения, возможно, даже на политические партии», – пояснил Карис.