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  • 08.04.25, 14:00

Эльконд Либман: «не закрывать ни одну церковь» невозможно. Властям понадобится PR-поддержка

Заказанную Министерством внутренних дел у фирмы Meta Advisory Group, специализирующейся на связях с общественностью, услугу можно назвать «идеологическим (или даже пропагандистским) сопровождением законодательного процесса», считает политический обозреватель Эльконд Либман. Ведь исполнить обещание властей «не закрывать ни одну церковь» на практике невозможно.
Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
  • Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. Foto: Liis Treimann
Министерство внутренних дел заключило договор с компанией Мeta Advisory Group, которая, как сообщает ERR, «с марта по сентябрь 2025 года будет оказывать стратегические и тактические коммуникационные услуги в связи с поправками в Закон о церквях и приходах».
А в чем, собственно, дело? Ведь новоиспеченный министр внутренних дел Игорь Таро, к которому законопроект перешел по наследству от министра-социалиста Лаури Ляэнеметса, уверенно заявил, едва под бурные рукоплескания парламентариев были приняты поправки к Конституции, лишившие изрядную долю постоянных жителей страны права голоса на местных выборах, что, мол, уж закон о церквях будет всяко принят. И он имел все основания утверждать это.
Действительно, в отличие от голосования по поправкам к Конституции, когда социал-демократы лишь в последний момент решили не следовать примеру буриданова осла, павшего голодной смертью, и все же пожевать одну из охапок сена, несмотря на то, что обе они были с изрядной гнильцой. Церковный закон продвигал и принципиально отстаивал в качестве министра как раз Ляэнеметс, и заподозрить фракцию социал-демократов в самодеятельности было трудно как тогда, так и теперь, несмотря на их формальное перемещение в оппозицию. Голосов же для прохождения закона нужно намного меньше.
Дело, возможно, в том, что правительство готовится само и намеревается подготовить широкую как внутреннюю, так и международную общественность к принятию крутых мер, на что намекает и фраза в сообщении ERR про то, что закон создает «юридическую возможность для прекращения деятельности Эстонской христианской православной церкви (прежнее наименование – Эстонская православная церковь Московского патриархата/ЭПЦ МП) в Эстонии». Выбор при этом у власти ограничен: либо «поступаться принципами», либо претворять в реальность «юридическую возможность». Вот из этой «вилки» надо как-то выбираться с помощью пиарщиков.
Потому как выполнить обещание о том, что «ни одна церковь не будет закрыта и ни один верующий не пострадает», попросту невозможно. Как невозможно поймать в темном помещении черную кошку, которой там нет. А именно ее, похоже, правительство и ловит, требуя изменения церковного устава и названия и при этом раз за разом отвергая предлагаемые варианты на том основании, что они «недостаточны». «Достаточными», надо полагать, правительство сочтет смену юрисдикцию, о чем оно и проговаривается.
Однако смена юрисдикции будет означать в данном случае и изменение канонического подчинения, чего в тексте закона нет, да и быть не может – в нем говорится о юридическом в государственно-правовом смысле и административном подчинении. Ладно, вопрос даже о каноническом подчинении может быть решен с каждым приходом отдельно при добровольном переподчинении прихода. А вот ставропигальный, то есть канонически окормляемый непосредственно патриархом, Пюхтицкий Успенский монастырь «добровольно» решить проблему никак не может, поскольку это будет «монашеский бунт», о чем и сказала в своем обращении к общественности настоятельница монастыря Филарета. Правительство может решить вопрос только доступным ему способом государственного регулирования – закрытием юридического лица. И что же дальше?
Этим вопросом власть, кажется, все же озабочена. Она не то, чтобы испытывает какую-то неловкость – это вряд ли – а скорее некий дискомфорт, опасение произвести не лучшее впечатление на европейскую, прежде всего, общественность. И эту свою озабоченность правительство намерено делегировать пиарщикам, которым предстоит переубедить последнюю и предостеречь от пагубного воздействия российского нарратива, уже начавшего эксплуатировать тему.
В том, что российская пропаганда с превеликой радостью ухватится за сладкую возможность порадеть за «права верующих» в чужих и недружественных краях, никто ни разу и не сомневался. К сожалению, мало сомнений и в том, что политики прислушаются к словам бывшего главы Эстонской евангелической лютеранской церкви архиепископа Андреса Пыдера о том, что «превентивное ограничение или прекращение деятельности церкви только из-за канонической связи с Московским патриархатом неуместно в свободном обществе».
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