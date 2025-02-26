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  • 26.02.25, 14:21

Эльконд Либман: «Качество власти в Эстонии вызывает недоумение»

Многие действия и решения политиков в последнее время заставляют все чаще и чаще задумываться о качестве власти, не о ее профессионализме даже, а именно – о качестве, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В речи по случаю Дня независимости президент Алар Карис говорил и о зависании развития страны, и об истории с морскими ветропарками, и о других казусах, вызывающих недоумение. Иными словами – о качестве управления государством, качестве власти. На фото – премьер-министр Кристен Михал.
  • В речи по случаю Дня независимости президент Алар Карис говорил и о зависании развития страны, и об истории с морскими ветропарками, и о других казусах, вызывающих недоумение. Иными словами – о качестве управления государством, качестве власти. На фото – премьер-министр Кристен Михал. Foto: Scanpix
Метания правительства по поводу финансирования морских ветропарков на сумму в 2,6 млрд евро и подоплека этих нервических движений могут служить нагляднейшим подтверждением того, что мысли эти отнюдь не безосновательны.
И дело тут не столько в том, что правительство сперва приняло какое-то решение, а потом, изменив свое мнение, отменило его. Такое случается, и это вполне в порядке вещей. Не в порядке вещей, когда партии правящей коалиции приходят к «принципиальному согласию», а потом одна из них начинает выражать «принципиальное несогласие», затем министерство, разрабатывавшее весь план (в данном случае Министерство климата) выпускает меморандум о негодности им же разработанного документа, министр дает путанные и витиеватые пояснения, но не может сообщить ничего конкретного касательно данных, которые легли в основу как разработки, так и отмены проекта.
Одновременно выясняется, что ожидаемый эффект в виде снижения цены электричества до означенной в программе величины возможен лишь при стечении длинного перечня факторов, а ежели эти многочисленные «если» не стекутся, то – Бог его знает. Ну, и пикантно, разумеется, что прежнего министра климата звали Кристен Михал – так же, как нынешнего премьер-министра. И деятельность, приведшая в итоге к большому «пшику», надо полагать, развивалась в минклимата аккурат при нем.
Хорошо, конечно, что отменено выделение гигантской бюджетной суммы на финансирование проекта, обоснования которого то ли просчитаны неверно, то ли вовсе не просчитаны, то ли сочинены неизвестно кем и как. Плохо, что это за последнее время вовсе не первый подобный случай. Только что очень похожий казус случился с проектом поправок к закону о равном обращении, который иногда называют «новым законом о гендерном равноправии», фактически «засекреченным» министром юстиции Лийзой Пакоста.
В этот же ряд следует поставить и возню вокруг идеи снижения налога с оборота на продукты питания. Кроме оппозиционных центристов и национал-консерваторов, ее теперь стали продвигать и социал-демократы, создав тем самым еще одну «линию фронта» внутри правящей коалиции. И, надо отметить, нарушив стройную арифметику голосования в Рийгикогу, если законопроект до голосования на пленарном заседании доберется, потому что тут возможны варианты, в том числе, в виде приведения социал-демократов к покорности коллегами по правительственному союзу. А коллеги категорически против.
По словам премьер-министра Кристена Михала, опыт других стран свидетельствует о том, что от снижение НСО на продукты питания не дает никакого положительного эффекта. Ему вторит министр финансов Юрген Лиги, заявивший со свойственной ему прямотой, что всю разницу торговцы положат себе в карман, а выиграют только самые богатые. Но пока Михал изучал «опыт других стран», выяснилось, что в таллиннских магазинах сети Prisma некоторые продукты дороже, чем в хельсинкских – и причина, в частности, в том, что в Финляндии НСО на продукты питания составляет 14%.
Конечно, на цены в Эстонии влияют и крошечные объемы нашего рынка, но тем более – государству не мешало бы подумать о том, чтобы как-то смягчить ситуацию. Если, понятное дело, не слишком верить Юргену Лиги про пользу для одних лишь богатеев. Но реформистам, в силу усвоенных ими раз и навсегда догм, невыносима сама мысль о дифференциации налогов, а убежденность в том, что «мы самые умные» превращает «изучение опыта других стран» в занятие ритуальное с заданным наперед ответом.
Глава партии «Ээсти 200» Кристина Каллас, стремясь выглядеть то ли более «гибкой», то ли более «народной», проникновенно объясняет: понимаете, у государства просто нет на это денег, мол, были бы – тогда другое дело. Впрочем, про отсутствие «лишних денег» упомянул и верховный бухгалтер Лиги.
В ходе пререканий по поводу налога с оборота был замечен любопытный эпизод. Едва лишь социал-демократы предложили свой вариант снижения НСО, как на них ревниво обрушились центристы, обвинив соперников в лицемерии. Мы, мол, первые предлагали (что верно), а вы нас не поддержали (что тоже верно). Но если отбросить немаловажный на самом-то деле вопрос об авторском первородстве законотворцев из противоборствующих лагерей, то следует отметить, что центристы предлагали ставку НСО в 5%, а социал-демократы изначально – в 13% на так называемые «базовые» продукты. Это все-таки разные решения.
На сегодняшний день, однако, позиции тех и других сдвинулись и остановились на отметке в 9%. Так что коллегам по правящей коалиции следует привести социал-демократов к послушанию, посулив им, понятно, какой-нибудь пряник, потому что в противном случае, если законопроект прорвется в зал пленарных заседаний, исход голосования трудно точно предугадать. Нелегко при этом предугадать и дальнейшее поведение социал-демократов – во всяком случае они не раз уже демонстрировали свое качественное умение находить не просто благовидный, но и принципиальный предлог для перемены позиции.
Еще один обсуждающийся законопроект, который вписывается в обозначенную выше «категорию качества», касается церкви, в первую и, в сущности, в единственную очередь Эстонской православной церкви Московского патриархата. И тут «самым умным» полагает себя министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, возглавляющий Социал-демократическую партию. «Самый умный» естественно не прислушивается к тому, что говорят ему оппоненты, в числе которых церковные деятели, в частности бывший архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Андрес Пыдер, политики, юристы, пытающиеся убедить его в том, что «так делать нельзя».

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Есть ведь другие политики и юристы, а также церковные деятели и даже целый православный богослов (даром, что они из «конкурирующей организации»), которые утверждают, что вполне даже можно. У Ляэнеметса на все случаи две фразы: «Это вопрос государственной безопасности» и «Никто не будет закрывать церкви и приходы, все останется как есть». Вынесем за скобки угрозу безопасности со стороны нескольких десятков пюхтицких монахинь. Но как быть, если закон вступит в силу, а указанные в нем церковные организации не успеют или не смогут выполнить возложенные на них законодателем обязательства в установленные им же сроки?
Если власть станет решительно соблюдать принятый закон, то включится предусмотренный им механизм, и церковная организация, как юридическое лицо, будет ликвидирована. И кто выступит арендатором церковных строений (ЭПЦ МП эти здания не принадлежат)? Паевое товарищество, некое условное «Эстправслав»? Не говоря уже про форму существования ставропигального монастыря. Проблемой решения самим же им сочиненной задачки министр Ляэнеметс со товарищи очевидно вовсе не заморачивался. А ведь как-то ее решать придется. Ну, или не выполнять закон – такое тоже бывает.
В своей речи по случаю Дня независимости президент Эстонии Алар Карис говорил и о зависании развития страны, и об истории с морскими ветропарками, и о других вещах, вызывающих недоумение. Иными словами – об этом самом качестве управления государством, качестве власти.
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