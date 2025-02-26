Эльконд Либман: «Качество власти в Эстонии вызывает недоумение»

Хорошо, конечно, что отменено выделение гигантской бюджетной суммы на финансирование проекта, обоснования которого то ли просчитаны неверно, то ли вовсе не просчитаны, то ли сочинены неизвестно кем и как. Плохо, что это за последнее время вовсе не первый подобный случай. Только что очень похожий казус случился с проектом поправок к закону о равном обращении, который иногда называют «новым законом о гендерном равноправии», фактически «засекреченным» министром юстиции Лийзой Пакоста.

В этот же ряд следует поставить и возню вокруг идеи снижения налога с оборота на продукты питания. Кроме оппозиционных центристов и национал-консерваторов, ее теперь стали продвигать и социал-демократы, создав тем самым еще одну «линию фронта» внутри правящей коалиции. И, надо отметить, нарушив стройную арифметику голосования в Рийгикогу, если законопроект до голосования на пленарном заседании доберется, потому что тут возможны варианты, в том числе, в виде приведения социал-демократов к покорности коллегами по правительственному союзу. А коллеги категорически против.

По словам премьер-министра Кристена Михала, опыт других стран свидетельствует о том, что от снижение НСО на продукты питания не дает никакого положительного эффекта. Ему вторит министр финансов Юрген Лиги, заявивший со свойственной ему прямотой, что всю разницу торговцы положат себе в карман, а выиграют только самые богатые. Но пока Михал изучал «опыт других стран», выяснилось, что в таллиннских магазинах сети Prisma некоторые продукты дороже, чем в хельсинкских – и причина, в частности, в том, что в Финляндии НСО на продукты питания составляет 14%.

Конечно, на цены в Эстонии влияют и крошечные объемы нашего рынка, но тем более – государству не мешало бы подумать о том, чтобы как-то смягчить ситуацию. Если, понятное дело, не слишком верить Юргену Лиги про пользу для одних лишь богатеев. Но реформистам, в силу усвоенных ими раз и навсегда догм, невыносима сама мысль о дифференциации налогов, а убежденность в том, что «мы самые умные» превращает «изучение опыта других стран» в занятие ритуальное с заданным наперед ответом.

Глава партии «Ээсти 200» Кристина Каллас, стремясь выглядеть то ли более «гибкой», то ли более «народной», проникновенно объясняет: понимаете, у государства просто нет на это денег, мол, были бы – тогда другое дело. Впрочем, про отсутствие «лишних денег» упомянул и верховный бухгалтер Лиги.

В ходе пререканий по поводу налога с оборота был замечен любопытный эпизод. Едва лишь социал-демократы предложили свой вариант снижения НСО, как на них ревниво обрушились центристы, обвинив соперников в лицемерии. Мы, мол, первые предлагали (что верно), а вы нас не поддержали (что тоже верно). Но если отбросить немаловажный на самом-то деле вопрос об авторском первородстве законотворцев из противоборствующих лагерей, то следует отметить, что центристы предлагали ставку НСО в 5%, а социал-демократы изначально – в 13% на так называемые «базовые» продукты. Это все-таки разные решения.

На сегодняшний день, однако, позиции тех и других сдвинулись и остановились на отметке в 9%. Так что коллегам по правящей коалиции следует привести социал-демократов к послушанию, посулив им, понятно, какой-нибудь пряник, потому что в противном случае, если законопроект прорвется в зал пленарных заседаний, исход голосования трудно точно предугадать. Нелегко при этом предугадать и дальнейшее поведение социал-демократов – во всяком случае они не раз уже демонстрировали свое качественное умение находить не просто благовидный, но и принципиальный предлог для перемены позиции.

Еще один обсуждающийся законопроект, который вписывается в обозначенную выше «категорию качества», касается церкви, в первую и, в сущности, в единственную очередь Эстонской православной церкви Московского патриархата. И тут «самым умным» полагает себя министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, возглавляющий Социал-демократическую партию. «Самый умный» естественно не прислушивается к тому, что говорят ему оппоненты, в числе которых церковные деятели, в частности бывший архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Андрес Пыдер, политики, юристы, пытающиеся убедить его в том, что «так делать нельзя».