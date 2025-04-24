Назад 24.04.25, 09:58 Женщины в Эстонии по-прежнему получают меньше мужчин: выделяется один сектор По данным Департамента статистики, почасовая брутто-зарплата у женщин в 2024 году была на 13,2% ниже, чем у мужчин. По сравнению с предыдущим годом гендерный разрыв в зарплатах увеличился на 0,1 процентных пункта.

С 2011 года разрыв в зарплатах в Эстонии сократился на 9,7 процентных пункта.

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Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк рассказала, что в пяти сферах деятельности разрыв в зарплатах составил более 20%: в финансовой и страховой деятельности (25,5%), в сфере информации и связи (24,4%), в оптовой и розничной торговле, ремонте транспортных средств и мотоциклов (23,5%), в здравоохранении и социальных услугах (20,7%), а также в обрабатывающей промышленности (20,2%). Наибольшее изменение по сравнению с 2023 годом наблюдалось в предоставлении прочих видов услуг: если в 2023 году гендерный разрыв составлял -18,4%, то в 2024 году он достиг 14,8%.

Отрицательным разрыв в зарплатах был только в одной сфере – в транспорте и складском хозяйстве (-7,1%). «Это означает, что женщины зарабатывали в этой сфере деятельности в среднем больше, чем мужчины», – уточнила Саагпакк. Она добавила, что небольшой разрыв в зарплатах был также в следующих сферах деятельности: водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением расходов (3,6%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (5,9%), операции с недвижимым имуществом (6%), а также государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (6,5%).

Средняя почасовая брутто-зарплата у женщин была 10,67 евро, у мужчин – 12,29 евро.

«Наибольшая средняя почасовая брутто-зарплата была в сфере информации и связи, в которой мужчины зарабатывали 21,6 евро и женщины – 16,3 евро в час. В сфере финансовой и страховой деятельности мужчины зарабатывали 20,7 евро, женщины – 15,4 евро в час», — сказала аналитик.

Самой низкой почасовая брутто-зарплата как у мужчин, так и у женщин была в сфере услуг по проживанию и питанию – 8,4 и 7,1 евро соответственно.

Аналитик отметила, что с 2011 года разрыв в зарплатах в Эстонии сократился на 9,7 процентных пункта. «Почасовая брутто-зарплата повысилась за последние 13 лет как у мужчин, так и у женщин более чем на 6 евро – соответственно на 6,6 и 6,3 евро», – сказала аналитик.

Предприятия могут сами анализировать разрыв в зарплатах

Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Департаментом статистики создали для предпринимателей цифровой инструмент Palgapeegel (зеркало зарплат), с помощью которого работодатели в среде самообслуживания Инспекции труда могут легко проанализировать разрывы в зарплатах своего предприятия. В этом инструменте используются данные регистра, поэтому самому работодателю ничего вводить не придется.

Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Гендерный разрыв в зарплатах рассчитан без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.

Данные о разрыве в зарплатах 2024 года получены из опросника «Почасовая брутто-зарплата работников мужского и женского пола в октябре».

Методики Департамента статистики и Евростата в расчете гендерных различий оплаты труда различаются. В опубликованных Евростатом данных относительно различий в зарплатах мужчин и женщин не учитывались показатели предприятий и учреждений с менее 10 работниками, а также зарплаты наемных работников в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также государственного управления и обороны.