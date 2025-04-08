Зарплаты в секторе строительства: на каких должностях платят больше всего?

Если во втором квартале прошлого года резкий рост показала зарплата руководителя проектов, то в третьем квартале оплата как руководителей проектов, так и ряда других строительных должностей слегка снизились, однако в годовом выражении зарплата всё же выросла по всем позициям. Продолжают расти и зарплаты неквалифицированных работников, но они все еще остаются на сравнительно низком уровне.
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Португальский проект Invego, который среди эстонских покупателей оказался в 2-3 раза популярнее, чем ожидалось, в очередной раз указывает на тот факт, что некоторые люди считают ситуацию в Эстонии настолько безнадежной, что идут на риск и уезжают.
Через три года вложенные деньги принесут вам пятикратный доход, обещает новый стартап, предлагающий инвестировать в недвижимость. Экспертов такие обещания заставляют насторожиться. В Эстонии растет число мошенничеств с землей, напоминают консультанты.
Налог на недвижимость, который будет применяться ко всем жилым помещениям, не являющимся жильем владельца и не сдаваемым в аренду по действующему договору, сократит сокрытие доходов и увеличит предложение на рынке аренды жилья, пишет молодой политик из Ида-Вирумаа Марк Герасименко в статье, поданной на конкурс мнений «Успешная Эстония».
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!