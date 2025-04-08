Назад 13.04.25, 11:49 Зарплаты в секторе строительства: на каких должностях платят больше всего? На всех должностях в секторе строительства зарплаты за год выросли, но одна из ролей показала особенно резкий рост, следует из данных Департамента статистики.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Если во втором квартале прошлого года резкий рост показала зарплата руководителя проектов, то в третьем квартале оплата как руководителей проектов, так и ряда других строительных должностей слегка снизились, однако в годовом выражении зарплата всё же выросла по всем позициям. Продолжают расти и зарплаты неквалифицированных работников, но они все еще остаются на сравнительно низком уровне.