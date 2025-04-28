КНДР впервые подтвердила участие солдат в войне РФ против Украины

Северная Корея впервые подтвердила отправку своих военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Соответствующее сообщение опубликовало в понедельник, 28 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA), передает DW
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- Солданы КНДР. Фото иллюстративное.
- Foto: KIM WON JIN
«Победоносно завершились операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию», – приводит агентство заявление Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи. «Подразделения наших вооруженных сил, участвовавшие в операциях по освобождению Курской области по приказу главы государства Корейской Народно-Демократической Республики, в полной мере продемонстрировали свой высокий боевой дух и воинский темперамент, внеся важный вклад в освобождение территории РФ», добавили в ЦВК.
Решение принято в соответствии с договором о партнерстве КНДР и РФ
В Пхеньяне подчеркнули, что решение о задействовании войск было принято лидером КНДР Ким Чен Ыном на основании статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией. По словам Ким Чен Ына, в Пхеньяне будет установлен «памятник боевым подвигам».
Согласно данным южнокорейских и западных спецслужб, в 2024 году Северная Корея направила в Россию более 10 000 солдат на фоне украинского наступления на Курск, напомнило агентство AFP.
Путин впервые прокомментировал участие солдат КНДР в боях
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля впервые прокомментировал участие солдат из КНДР в боях в Курской области. «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел (Госсовета Северной Кореи. - Ред.) товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – привела слова Путина пресс-служба Кремля.
Герасимов заявил о «завершении операции»
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о «завершении операции по освобождению Курской области». Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого привело 26 апреля агентство «Интерфакс». По версии Герасимова, в Курской области больше нет солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), они вытеснены из села Горналь. Военными РФ создается «зона безопасности» в Сумской области Украины, утверждал глава Генштаба.
Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота 27 апреля проинформировал Путина, что российские войска все еще занимаются «зачисткой лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь» в Курской области.
ВСУ: Подразделения продолжают удерживать «определенные позиции»
Между тем в Генштабе ВСУ утверждали, что «оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается». Оперативная обстановка – сложная, но украинские подразделения продолжают удерживать «определенные позиции» и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, «применяют, в том числе, тактику активной обороны», добавили там.
Украинский OSINT-проект DeepState назвал информацию о завершении курской операции армией РФ «фейком», но признал, что ситуация «складывается неблагоприятно».
Потери среди солдат КНДР
Газета The New York Times 30 января написала, что северокорейских военных отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. По словам собеседников издания из числа украинских и американских чиновников, к тому времени военнослужащих КНДР не видели на фронте уже около двух недель. Позднее эту информацию подтвердили Силы спецопераций Украины, а также южнокорейская разведка.
По оценкам Генштаба ВСУ, общие потери контингента КНДР в Курской области на тот момент составили около 4000 человек: из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две – потеряли боеспособность.
Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа 2024 года.
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