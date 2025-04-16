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  • 21.04.25, 06:00

Вадим Штепа: российский газ как стеклянные бусы

Если Россия и США восстановят и перезапустят газопровод «Северный поток-2», у Европы вряд ли получится сыграть в этом новом мире какую-то «активную роль», пишет обозреватель Вадим Штепа.
Европа задается вопросом: где взять дешевый газ, и некоторые по-прежнему смотрят на восток.
  • Европа задается вопросом: где взять дешевый газ, и некоторые по-прежнему смотрят на восток.
  • Foto: dpa/Scanpix
Многие мировые медиа сообщают, что в Евросоюзе рассматривают возможность возобновления импорта российского газа в случае перемирия в Украине.
«Если в Украине наступит мир, мы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 миллиардов кубометров, может быть, 70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ», — заявил в интервью агентству Reuters Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской корпорации Engie. До войны российские поставки газа в Европу достигали 150 млрд. кубометров в год.
«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия — неважно, откуда она поступает», — говорит Клаус Паур, управляющий директор немецкой нефтехимической компании Leuna-Harze.
Действительно, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз резко сократил сотрудничество с Газпромом – его доля на европейском рынке упала с 60% до 18,8%. Доля норвежского газа в Европе сейчас составляет 33,6%, американского сжиженного - 16,7%, однако они оказались несколько дороже российского.
Кроме того, непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа с его повышением тарифов заставляет ЕС с осторожностью относиться к импорту американского газа. Хотя Трамп требует от Европы покупать американский газ по максимуму, Еврокомиссия предпочитает не складывать все яйца в одну корзину, потому что однажды уже обожглись на таких, почти монопольных, поставках из России и затем были вынуждены поспешно диверсифицировать газовый импорт.
Тем не менее, возобновление крупных поставок российского газа ставит перед Европой сложную этическую проблему. С одной стороны, ЕС продолжает вводить новые пакеты санкций против Москвы в связи с ее войной против Украины, а с другой – европейские предприниматели готовы возобновить импорт российского газа, финансируя тем самым эту войну.
Говорят, что это возобновление газовых поставок возможно лишь в случае заключения мира, однако такие опытные политологи, как Пол Гобл, утверждают, что никакая заморозка этой войны настоящего мира не принесет. Москва использует любую паузу лишь для перевооружения а затем возобновления агрессии. Показательно, что антиевропейская пропаганда из российских медиа никуда не исчезла, хотя тон по отношению к администрации Трампа существенно смягчился.

Подсесть на иглу?

Когда-то американские колонисты скупали у простодушных индейцев гигантские земли, расплачиваясь стеклянными бусами. Поставки дешевого советского, а затем российского газа в Европу это чем-то напоминают, поскольку экономически привязывают ее к Москве и лишают европейцев реальной политической самостоятельности. Когда Рональд Рейган, в ответ на размещение советских ракет СС-20 на западных границах СССР, угрожавших Европе, разместил в ФРГ «Першинги», там прокатилась волна протестных демонстраций просоветских активистов. Хотя эти «Першинги» в то время защищали саму Западную Европу. Но для тогдашней Европы, подсаженной на советскую газовую иглу, выгода выглядела важнее безопасности.
Сейчас, конечно, времена изменились. Но мышление некоторых европейских бизнесменов осталось тем же. Для них по-прежнему дешевый российский газ важнее безопасности и реальной независимости своих стран. Хотя крупные бизнесмены, казалось бы, должны обладать стратегическим мышлением и понимать, что Москве нужна не сильная и самостоятельная Европа, но всецело от нее экономически зависимая. А вследствие этого – и политически.
Причем сегодня путинская Россия и трамповская Америка все более начинают играть в две руки. Их политика фактически сводится к разделу Украины – только если Путин действует военными методами, то Трамп экономическими, предлагая в качестве «спасения» для оставшейся части страны американское поглощение всех ее ресурсов, а уже не только месторождений редкоземельных металлов, о которых шла речь прежде.
В случае успеха этой политики Украина фактически утратит суверенитет и не сможет претендовать на вступление в Евросоюз. Да и сама Европа окажется, как в старые времена, между заокеанской «Сциллой» и евразийской «Харибдой».
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признает, что «Запада в его привычном понимании больше не существует». Тем не менее, относительно Европы она оптимистична: «Нам нужен другой, новый Европейский союз, который готов выйти в большой мир и играть очень активную роль в формировании этого нового мирового порядка, который грядет».
Хотелось бы в это верить. Но если Россия и США восстановят и перезапустят газопровод «Северный поток-2», у Европы вряд ли получится сыграть в этом новом мире какую-то «активную роль». Ее вновь подсадят на российскую газовую иглу и заставят обменять свою политическую самостоятельность на стеклянные бусы красивых, но ничего не решающих заявлений Европарламента.
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