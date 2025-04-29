Elektrilevi повышает цены

Elektrilevi оправдывает рост платы повышением цен Elering.
Foto: Liis Treimann
Как пояснили в Elektrilevi, причин для повышения цен две: во-первых, оператор магистральной сети Elering требует более высокую сетевую плату, во-вторых, в Эстонии сократился объем передачи электроэнергии через сеть, и этот дефицит должен компенсироваться повышением сетевой платы.
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