Elektrilevi повышает цены

Нарвитянин Денис Андреев научился ювелирному делу от своего отца и работает в этой сфере уже четверть века. Но сейчас Денис решил перейти работать на нарвские электростанции и в своём магазине бывает лишь время от времени. Вместо крошечных ювелирных изделий главная его забота теперь - огромная турбина.