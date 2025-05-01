Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 5000,15%5 569,06
  • DOW 300,35%40 669,36
  • Nasdaq −0,09%17 446,34
  • FTSE 100−0,04%8 491,73
  • Nikkei 2251,13%36 452,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,65
  • OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 5000,15%5 569,06
  • DOW 300,35%40 669,36
  • Nasdaq −0,09%17 446,34
  • FTSE 100−0,04%8 491,73
  • Nikkei 2251,13%36 452,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,65
  • 01.05.25, 14:03

La Muu: нам пришлось сменить концепцию мороженого, чтобы выйти из сложной ситуации

Компании La Muu, которая предлагает самое дорогое мороженое на рынке, пришлось быстро отреагировать, когда люди начали считать деньги. Внесение существенных изменений в концепцию мороженого решило проблему – оно позволило снизить себестоимость одной упаковки на 50%.
Расмус Раск, владелец производителя мороженого La Muu, считает, что дно достигнуто.
  • Расмус Раск, владелец производителя мороженого La Muu, считает, что дно достигнуто.
  • Foto: Liis Treimann
Последние два года были трудными для Расмуса Раска, основателя и руководителя компании La Muu, поскольку производителю мороженого пришлось столкнуться с разными кризисными ситуациями, которые сильно повлияли на все производственные предприятия. Трудный период заставил его изменить даже концепцию мороженого, хотя теперь он считает, что в итоге это принесло больше пользы, чем вреда.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.07.24, 15:05
«Это был очень сложный год». Отечественный производитель эко-мороженого борется за выживание
Оборот отечественного производителя мороженого La Muu за год сократился более чем на 40%. В то же времени компании удалось выйти в прибыль, пишет Ärileht.
Новости
  • 21.11.23, 16:07
«Только банкиры могут позволить себе мороженое за 8 евро». Эстонская компания La Muu закрывает производство в Финляндии
Новости
  • 25.06.24, 08:58
Холодный товар нарасхват: производитель мороженого в мае установил рекорд продаж
Продажи мороженого больше всего зависят от теплой погоды, это аргумент номер один, говорит руководитель фирмы по производству мороженого Jäämari Вирго Тууль в передаче «Kuum tool».
Новости
  • 26.07.18, 11:30
Мороженщики: работаем на пределе человеческих возможностей
Работа производителей мороженого идёт на полную мощь, с прилавков некоторых магазинов мороженое исчезает быстрее, чем крупные производители успевают его дополнительно изготовить.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.04.25, 08:23
Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты
Не покупают даже электромобили
2
Новости
  • 30.04.25, 12:32
Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд
Признаков улучшения пока нет
3
Новости
  • 30.04.25, 12:39
Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства
4
Новости
  • 30.04.25, 16:49
Крупный бизнесмен выплачивает сотрудникам от 10 до 30 тысяч евро за рождение ребенка
«У работающего человека должно быть минимум 1-2 ребенка»
5
Новости
  • 28.04.25, 17:04
Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя
6
ТОП
  • 30.04.25, 14:51
ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро

Последние новости

Новости
  • 01.05.25, 15:00
TikTok построит в Финляндии дата-центр стоимостью миллиард евро
Новости
  • 01.05.25, 14:03
La Muu: нам пришлось сменить концепцию мороженого, чтобы выйти из сложной ситуации
ТОП
  • 01.05.25, 13:01
ТОП зарплат чиновников: судьи снимают сливки
Самая большая зарплата за год – 165 000 евро.
Новости
  • 01.05.25, 11:50
Нарушила закон: Bondora оштрафована на значительную сумму
Новости
  • 01.05.25, 10:50
Автоперевозчик: выручку увеличили, теперь главное – удержаться
Новости
  • 01.05.25, 09:55
США и Украина подписали соглашение о недрах
Новости
  • 01.05.25, 06:00
Спасателям приходится выезжать на пожар за десятки километров
Новости
  • 30.04.25, 17:14
Михал: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.04.25, 12:39
Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 30.04.25, 14:51
ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро
Председатель правления Эстонского общества семейных врачей Элле-Малль Садрак критически относится ко многим продаваемым добавкам, поскольку проверки показали, что они не содержат даже заявленные дозы того, что обещано на упаковке.
Эпицентр
  • 30.04.25, 09:43
«Ужасный бизнес». Интернет-продавцы выдают таблетки за чудо-средства и торгуют запрещенным конопляным маслом
У тартуского предпринимателя Тармо Уфферта несколько фирм по продаже машин и коллекция старинных автомобилей. В комментарии Äripäev он рассказал о последних результатах Aasta Auto Pluss.
Новости
  • 30.04.25, 08:23
Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты
Не покупают даже электромобили
Работавшего в волости Сауэ чиновника подозревают в хищении в особо крупном размере.
Новости
  • 29.04.25, 17:17
Чиновника подозревают в присвоении крупной суммы, предназначенной для украинских беженцев
Среди прочих, завод по производству железобетонных элементов компании Muuga Betoonelement, принадлежащий предприятиям Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus, был открыт в 2008 году.
Новости
  • 30.04.25, 12:32
Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд
Признаков улучшения пока нет
На фото – роскошный Lamborghini Revuelto бизнесмена Олега Гросса. При этом Гросс упрекнул человека, который продал аналогичную машину: по его словам, это некрасиво по отношению к представительству.
Новости
  • 28.04.25, 17:04
Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025