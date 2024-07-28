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dv.ee

28 июля 2024 в 12:05









«Это был очень сложный год». Отечественный производитель эко-мороженого борется за выживание

В компании признают, что у людей нет возможности покупать мороженое за 8 евро. Фото: Liis Treimann

Оборот отечественного производителя мороженого La Muu за год сократился более чем на 40%. В то же времени компании удалось выйти в прибыль, пишет Ärileht.

«Можем сказать, что минимальная цель – выживание – была достигнута. Но это действительно был очень трудный год», – пишет компания в своем годовом отчете. Там отмечается, что выручка сократилась как в Эстонии, так и в Финляндии, поскольку в условиях быстрого роста цен на продовольственную корзину даже лояльные клиенты перестали регулярно покупать продукцию компании.

«Мы видим, что у людей, не считая банкиров, в экономических условиях с 4%-ной ставкой Euribor недостаточно денег, чтобы покупать мороженое за 8 евро. Покупают, но гораздо реже, чем раньше», – говорилось в отчете компании за третий квартал прошлого года.

В связи с этим La Muu начала активно сокращать расходы. Одним из крупных шагов стало окончательное закрытие завода в Финляндии – производство Suomen Jäätelö было перенесено в Таллинн. Кроме того, сократилось и количество сотрудников.

В годовом отчете фирмы указано, что в осенне-зимний период спрос был особенно низким, из-за чего штат пришлось значительно сократить: «Зимой у нас некоторое время работали 2 человека на производстве, 1 человек в кафе, 2 человека в офисе и 1 человек в Финляндии».

В 2024 году компания вывела на рынок более доступное мороженое. «Мы верим, что люди все еще хотят есть мороженое. Они просто не готовы платить за него восемь евро. Поэтому наше предложение должно соответствовать ценностному предложению», – говорилось в отчете.