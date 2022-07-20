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    Прокуратура: Eesti Areng – это пирамида

    Руководитель кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Максим Сорокин

    Долг кредитно-сберегательного общества Eesti Areng перед вкладчиками составляет 17 млн евро. Руководитель организации Максим Сорокин, который сейчас находится под следствием по уголовному делу, утверждает, что не знает, где взять эти деньги.

    Об этом сегодня пишет Eesti Ekspress. Сорокина задержали 23 мая. Сперва ему предъявили подозрение в инвестиционном мошенничестве, а позже, на минувшей неделе – в злоупотреблении доверием. За каждое из этих преступлений может быть назначено до пяти лет лишения свободы. Кроме того, полиция может предъявить и подозрение в присвоении, сообщает издание.
    Сейчас Сорокин находится на свободе, следствие продолжается.
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    Деньги вкладчиков кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Сорокин давал в кредит собственным фирмам. Такие решения принимал он сам, поскольку получал право подписи по доверенности от всех членов общества. О схеме получения доверенностей и о том, что Сорокин ссужает средства собственным фирмам, ранее писали «Деловые ведомости».
    Обязательства Eesti Areng перед вкладчиками составляют 17-18 млн евро, сообщает в среду Eesti Ekspress. Однако никакой недвижимости у кредитно-сберегательного общества нет, ровно как и ипотек в пользу него. Сейчас суд рассматривает заявление о банкротстве Eesti Areng.
    Помощник прокурора Государственной прокуратуры Энге Неэме назвал Eesti Areng «пирамидой» – новые кредиты покрывали прежние задолженности.
    Центральной криминальной полиции Сорокин заявил, что хочет вернуть вкладчикам деньги, но не знает, где взять средства. И действительно – следствие не смогло арестовать практически никакого имущества, связанного с Сорокиным.
    Единственное исключение – дом по адресу Пюссироху, 6 в Таллинне (недалеко от стадиона «Калев»), на который в рамках уголовного дела смогли наложить судебную ипотеку. В доме 27 арендных квартир. Сейчас он выставлен на продажу за 1,1 млн евро.
    Издание отмечает, что Сорокин купил этот дом в 2015 году за 315 000 евро у города Таллинн на аукционе, где не было других участников. Четыре дня спустя он вступил в Центристскую партию.
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