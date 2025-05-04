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  • 04.05.25, 12:15

Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро

Свежий обзор Tööstusuudised показывает, что в этом году в Эстонии строятся или находятся на стадии завершения 28 новых заводов и производственных зданий – на десять больше, чем в прошлом году, когда на карту было нанесено 18 производств.
На фото – иллюстративная карта, интерактивная версия находится к конце статьи.
  • На фото – иллюстративная карта, интерактивная версия находится к конце статьи.
  • Foto: Jelena Tsenno
Интерактивная карта (в конце статьи), отображающая расположение новых заводов, разделена на три региона: Вирумаа; Харьюмаа, Рапламаа и Ляэнемаа; а также Южная Эстония – от Пярнумаа до Вырумаа. Для просмотра разных регионов воспользуйтесь кнопкой под картой, а чтобы узнать подробности о каждом заводе, нажмите на его изображение.
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