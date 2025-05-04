Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
Свежий обзор Tööstusuudised показывает, что в этом году в Эстонии строятся или находятся на стадии завершения 28 новых заводов и производственных зданий – на десять больше, чем в прошлом году, когда на карту было нанесено 18 производств.
На фото – иллюстративная карта, интерактивная версия находится к конце статьи.
Foto: Jelena Tsenno
Интерактивная карта (в конце статьи), отображающая расположение новых заводов, разделена на три региона: Вирумаа; Харьюмаа, Рапламаа и Ляэнемаа; а также Южная Эстония – от Пярнумаа до Вырумаа. Для просмотра разных регионов воспользуйтесь кнопкой под картой, а чтобы узнать подробности о каждом заводе, нажмите на его изображение.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На деньги Фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа создают не менее 1032 новых рабочих мест. Причем, речь идет только об уже утвержденных проектах – в перспективе число вакансий дополнительно подрастет, обещают координаторы Фонда.
Руководитель производства только что запущенного в работу завода магнитов NPM Narva Айвар Вирунен и мэр Нарвы Катри Райк сообщили, что ведут переговоры с некими партнерами, которые смогут обеспечивать завод дешевым электричеством и, возможно, будут полезны городу, страдающему от высоких цен на отопление.
На мызе Сака под Кохтла-Ярве 5 декабря прошло торжественное награждение лучших предпринимателей и общественных деятелей Ида-Вирумаа. Лучшим предприятием региона жюри признало предприятие Hanza Mechanics Narva.
Первые дубли в киногородке Ida Hub можно будет снять осенью следующего года. 6 марта руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA) Теэт Куусмик и исполнительный директор строительной компании Mapri Ehitus Тармо Роос подписали в йыхвиском кинотеатре Apollo договор о строительстве.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.