Дела у компании идут так хорошо, что она строит для себя завод

Компания LV Mehhatroonika, принадлежащая трем инженерам, начала строительство нового производственного здания в городе Тапа и надеется вскоре выйти на рынок со своим первым продуктом.
- Двое из трех владельцев LV Mehhatroonika. Индрек Авер (слева) и Мадис Лепиксаар стоят на участке в Тапа, где планируют построить новое здание для своей компании.
- Foto: Marie-Johanna Kippar
«Мы бы не планировали новое здание, если бы наши цели не были амбициозными. Мы стремимся к дальнейшему росту оборота и намерены нанимать новых сотрудников», – рассказал один из владельцев и член правления LV Mehhatroonika Индрек Авер. Сейчас компания работает в помещениях бывшего магазина на центральной площади Тапа.
В то же время они не стремятся к значительному увеличению числа работников, пишет Lääne-Virumaa Uudised
. Новый производственный корпус, который возводится по соседству с Tapa Mill, рассчитан на 20 человек.
Владелец и член правления компании Мадис Лепиксаар отметил, что их цель не заключается в численном росте персонала, поскольку владельцы хотят оставаться инженерами, а не заниматься управлением персоналом.
«Лучше меньше людей, но очень хороших специалистов. Мы тщательно подбираем каждого, кто попадает в нашу команду. Важно, чтобы все хорошо ладили между собой и с радостью приходили на работу по утрам», – добавил он.
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