Назад 13.05.25, 10:59 Количество компаний в промпарках Ида-Вирумаа удвоится Доля промышленности в ВВП Ида-Вирумаа заметно выше, чем в среднем по Эстонии, но и спад в этой отрасли за последние годы был значительно больше среднего именно здесь. Деньги Фонда справедливого перехода теперь сулят региону промышленный рост и локальный строительный бум, считает руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик.

Руководитель IVIA Теэт Куусмик рассказывает, как Фонд справедливого перехода повлиял на ида-вируские промпарки.

Foto: Анна Маркова

Но развитию промышленности мешают высокие цены на энергию, и председатель правления Enefit Power Райне Пайо прогнозирует, что дешеветь энергия не будет.

Никуда не исчезают и традиционные проблемы региона - прежде всего, высокая безработица, точнее, большой процент людей, которые не только не работают, но и не ищут работу. С другой стороны, это большой резерв для роста, отмечает макроаналитик и экономист LHV Трийну Тапвер.

Еще одна неожиданная точка роста, на которую она указывает - сельское хозяйство, которое в Ида-Вирумаа растет в несколько раз быстрее среднего по стране.

Обо всем этом шла речь на организованной 8 и 9 мая городскими властями Нарва-Йыэсуу бизнес-конференции, где эксперты и руководители компаний, в том числе Куусмик, Тапвер и Пайо, обсуждали состояние дел в экономике Северо-Востока. Локальный строительный бум На субсидирование крупных инвестиций (в большинстве случаев в промышленность) из Фонда справедливого перехода общим объемом 340 млн евро было предусмотрено 154 млн, позднее правительство добавило к ним еще 15 млн. Эти деньги практически распределены, при этом выплачено лишь около 8% средств: фонд перечисляет субсидию лишь после того, как проект будет завершен на деньги ходатайствующего. До крайнего срока по большинству проектов остается немногим больше года, поэтому в ближайшее время Ида-Вирумаа ждет строительный бум, сказал на конференции руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA) Теэт Куусмик. Промпарки Ида-Вирумаа фактически вырастут вдвое благодаря Фонду справедливого перехода. Большая часть субсидий в промышленность, а также часть субсидий Фонда по другим статьям - всего 132 миллиона - пойдет на создание предприятий, которые расположатся в промышленных парках IVIA в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви. Сейчас здесь работает 22 предприятия, благодаря субсидиям из Фонда добавится еще до 25, рассказал Куусмик. То есть благодаря фонду промпарки Ида-Вирумаа фактически вырастут вдвое. Дешевой энергии не предвидится Одним из факторов, сдерживающих экономический рост в Эстонии, выступавшие на конференции аналитики назвали цены на энергию. Председатель правления Enefit Power Райне Пайо на конференции сделал обзор текущего состояния в эстонской энергетике. Горячие новости Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли Известный бизнес окончательно встал: счета арестованы, зарплаты не выплачены, расчеты ведутся наличными KM Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Райне Пайо рассказывает о ситуации в энергетике Эстонии.

Foto: Анна Маркова

Пайо напомнил, что сланцевые электростанции обеспечивают резерв и готовы включиться в работу, когда будет недостаточно электричества от возобновляемых источников и от соседей по подводным кабелям. Для этого на станциях есть весь необходимый персонал, предприятие несет расходы. Но реально эти электростанции выдают электричество в сеть лишь небольшую часть года.

В то же время стоимость энергии не настолько высока, чтобы ветряные и солнечные парки гарантированно окупались, и это удерживает инвесторов от их строительства.

У Швеции и Финляндии есть энергия гидроэлектростанций и АЭС, которая дешевле эстонской из-за отсутствия платы за выбросы СО2, но сетевых соединений с северными соседями недостаточно, чтобы получать эту энергию по низким ценам.

Альтернативой могда бы быть атомная энергия. По словам Пайо, некогда в Eesti Energia был отдел, который изучал возможность создания атомной станции, но он был распущен после аварии на Фукусиме. К тому же, примеры новых АЭС, построенных в разных странах мира, показывают, что реальные сроки строительства и затраты в разы превышают те, что были в плане. Поэтому Пайо скептически смотрит на строительство в Эстонии нового типа АЭС местной компанией.

По его мнению, в ближайшие годы нынешняя ситуация с энергетикой и ценами на электроэнергию не изменится.

Выход из рецессии будет постепенным

Макроаналитик и экономист LHV Трийну Тапвер называет строительный и туристический секторы единственными, кто пока не начал выходить из рецессии, длившейся почти два года.

“Хорошие новости в том, что наша экономика растет уже два квартала, - сказала она на конференции в Нарва-Йыэсуу. - Однако этот рост очень маленький. Если изначально говорили, что экономический спад был невидимым, то сейчас я скорее скажу, что он не был таким уж невидимым, но в то же время я думаю, что восстановление экономики будет именно таким - мы не увидим столь быстрого восстановления, как после финансового кризиса 2008 года. Скорее, так сказать, шаг за шагом будет светать”.

Трийну Тапвер отмечает, что около половины ВВП Ида-Вирумаа дает промышленность.

Foto: Анна Маркова

Помимо дорогой энергии, рост экономики, по оценке Трийну Тапвер, сдерживают растущие цены, неуверенность потребителей и повышение налогов. На этот год экономист прогнозирует рост экономики в 1,3%, но отмечает, что неожиданные решения Трампа могут изменить ситуацию в экономиках Скандинавских стран, а через них и в эстонской экономике.

Ида-Вирумаа - третий по ВВП регион Эстонии, но его экономика отличается от столичного региона и остальной Эстонии. Здесь сосредоточено около 14% эстонской промышленности.

“Если в остальной Эстонии мы видим тенденцию, что 70% экономики дает сфера услуг - там и весь финансовый сектор, и розничная торговля, а оставшиеся 30% дают промышленность и строительство, то Ида-Вирумаа в этом смысле отличается. Здесь примерно 50 на 50”, - сказала Трийну Тапвер.

Снижение роста добавленной стоимости в промышленном секторе Ида-Вирумаа в 2023 году составило 13%, в то время как в Эстонии в целом она снизилась где-то на 2,4%. Трийну Тапвер

“Видно, что в последние кризисы, к сожалению, Ида-Вирумаа из-за своего расположения и специфики промышленных секторов пострадал больше. Снижение роста добавленной стоимости в промышленном секторе Ида-Вирумаа в 2023 году составило 13%, в то время как в Эстонии в целом она снизилась где-то на 2,4%”, - добавила она.

При этом в регионе наблюдается рост сельского хозяйства: “Интересная тенденция в том, что сельское хозяйство здесь за последние 10 лет росло быстрее, чем в других частях Эстонии. Здесь рост составил около 38%. В Эстонии в целом добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла примерно на 16%”, - сказала Трийну Тапвер.

Если по расходам на рабочую силу Эстония вышла на средний уровень по ЕС, то конкретно в Ида-Вирумаа мы имеем только 80% от этого уровня, что с точки зрения работодателя делает регион скорее привлекательнее. Но с рабочей силой все не так просто, отмечает экономист:

“Одна из слабых сторон Ида-Вирумаа на самом деле состоит в том, что здесь относительно велика доля неактивных людей, и я думаю, что это же - и одна из главных возможностей, если активизировать неактивных. Таких где-то 38%, в то время как в среднем в Эстонии 26%”.

По ее словам, в регионе сейчас выросла как занятость, так и количество зарегистрированных безработных, то есть, люди, которые ранее не работали и не пытались найти рабочее место, теперь озаботились этим. И чтобы помочь им, требуются возможности обучения.

“По моему мнению, эта картина очень хорошо иллюстрирует, в чем заключается возможность Ида-Вирумаа. С одной стороны, здесь живет фактически 10% населения Эстонии, но мы видим, что занятых рабочих мест здесь - всего 2,8% от всех занятых рабочих мест по стране”.