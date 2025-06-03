Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции
Компания по строительству АЭС Fermi Energia привлекла 2,3 млн евро на финансирование планировочных работ по созданию атомной электростанции. Среди новых акционеров –принадлежащая Олегу Гроссу фирма OG Elektra.
По словам Олега Гросса, целью инвестиции было выразить свою позицию и поддержать начинание. «Мы не ожидаем от этого никакой финансовой выгоды в ближайшее время. Отличные ребята этим занимаются, но в одиночку им тяжело, поэтому мы внесли свой небольшой вклад», – прокомментировал Гросс изданию Lääne-Virumaa Uudised.
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