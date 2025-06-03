Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции

Доля промышленности в ВВП Ида-Вирумаа заметно выше, чем в среднем по Эстонии, но и спад в этой отрасли за последние годы был значительно больше среднего именно здесь. Деньги Фонда справедливого перехода теперь сулят региону промышленный рост и локальный строительный бум, считает руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик.