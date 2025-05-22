Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции

22 мая правительство провело заседание в Нарве, в недавно построенной Эстонской гимназии. Сразу несколько озвученных там решений касались будущего эстонской энергетики – АЭС, новой газово-водородной электростанции и старой Балтийской электростанции, необходимой, чтобы сдержать цены на отопление.
- Андрес Сутть и Кристен Михал рассказывают о том, что ждет эстонскую энергетику.
- Foto: Николай Андреев
Всего на заседании было принято 24 решения, касающихся различных сфер жизни. После этого премьер-министр Кристен Михал, министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть, министр внутренних дел Игорь Таро и министр образования и науки Кристина Каллас дали пресс-конференцию.
Нужна и новая атомная, и старая сланцевая станции
«Прежде всего, мы инициируем государственную спецпланировку и стратегическую оценку воздействия на окружающую среду для атомной электростанции мощностью 600 МВт. Это, несомненно, большое и принципиальное решение», – сказал премьер-министр.
По его словам, дискуссия о собственной АЭС ведется давно, на практике Эстония уже пользуется атомной энергией, только получает ее из Финляндии.
Затраты на спецпланировку в размере около 4 млн евро покроет компания-инициатор строительства Fermi Energia, сказал Кристен Михал. После первого шага – спецпланировки – потребуются еще изменения в законодательстве и согласования с регуляторами. Эстонский регулятор еще предстоит создать. Закон об атомной энергетике поступит в Рийгикогу примерно в конце 2026 года.
Правительство также решило, что Балтийская электростанция, благодаря которой в прошлом отопление в Нарве было одним из самых дешевых в Эстонии, будет работать до 2028 года.
Кроме того, было окончательно решено увеличить акционерный капитал Eesti Energia на 100 миллионов евро.
Премьер подчеркнул, что по закону Eesti Energia принимает свои инвестиционные решения самостоятельно, но государством поставлена цель, чтобы к 2028 году в Нарве была построена новая газовая электростанция (которая будет производить электричество, работая на природном газе, и также производить водород).
По словам Михала, в целом эстонская энергетика нуждается в различных инвестициях на общую сумму около миллиарда евро, но конкретно 100 миллионов на новую электростанцию в бюджете этого года есть.
Место выбирают в двух уездах
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть отметил, что строительство новых АЭС – это явный тренд в мировой энергетике, в это инвестируются десятки миллиардов евро. Но где конкретно появится эстонская АЭС – пока неизвестно.
«Зона специального планирования довольно большая, она охватывает как Ида-Вирумаа, так и Ляэне-Вирумаа, всего 1285 квадратных километров. Она большая именно для того, чтобы можно было как можно точно и широко оценить различные воздействия и выбрать оптимальное место, где могла бы находиться эта атомная электростанция, – сказал министр и добавил, – разумеется, будут привлечены и местные жители, самоуправления, другие заинтересованные лица, такие большие дела делаются не тайно, а публично».
По словам Суття, если подготовка пройдет гладко, то АЭС может появиться, самое ранее, в 2035 году.
На что уйдет миллиард?
Уточняя, на что именно в энергетике государство планирует в перспективе потратить около миллиарда евро, Кристен Михал сказал, что речь идет об аккумуляторных накопителях энергии общим объемом один гигаватт-час, переводе Балтийской электростанции на древесную щепу, создании газово-водородной электростанции для увеличения управляемых генерирующих мощностей и т.д.
Андрес Сутть также добавил, что газовая станция может значительно быстрее реагировать на потребности в энергии – быстро включаться и выключаться, в отличие от сланцевых электростанций, которые нужно долго запускать. Быстрое изменение мощности требуется, чтобы реагировать на колебания частоты в сети и тем самым снижать колебания рыночных цен на электричество.
Завод биопродуктов стал ближе
Сразу после пресс-конференции представители VKG и RMK подписали соглашение о намерениях, касающееся строительства большого завода по производству целлюлозы и других биопродуктов из древесины.
«Не секрет, что в механической переработке Эстония является мировым лидером, но нам не хватает биохимической переработки древесины, и эта древесина сейчас вывозится из Эстонии. Так что, надеюсь, совместное соглашение о намерениях RMK и VKG пошлет ясный сигнал о том, что мы можем сделать эти инвестиции, и в Эстонии будет построен как минимум один завод по химической переработке древесины», – прокомментировал подписание соглашения премьер-министр Кристен Михал.
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