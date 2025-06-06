Успешный эстонский бизнесмен купил датскую мебельную компанию

Крупнейший владелец лесопромышленной группы Lemeks Юри Кюльвик вместе с деловыми партнёрами приобретает у датчан детскую мебельную фирму Flexa Eesti.
- Крупнейший владелец Lemeks Юри Кюльвик занял в прошлом году 18-е место в рейтинге богатейших людей Äripäev.
- Foto: Kristjan Teedemaa/Tartu Postimees/Scanpix
Новым активом Flexa Eesti, производящей мебель в Ляэне-Вирумаа, станет компания Viiratsi Saeveski, базирующаяся в Вильяндимаа. Поскольку сделка, по словам сторон, ещё не завершена, Кюльвик и руководитель Viiratsi Saeveski Тыну Эрпайс воздержались от комментариев.
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