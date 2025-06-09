Правительство обсуждает новые меры поддержки предпринимательства

Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA), которое управляет промпарками и бизнес-парками в регионе, отпраздновало 15-летие. За эти годы организация превратилась в один из главных драйверов развития местной экономики, но ей несколько раз пришлось менять бизнес-модель, поскольку то, что раньше было уникальным торговым предложением региона, переставало им быть.