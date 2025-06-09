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  • 09.06.25, 13:46

Правительство обсуждает новые меры поддержки предпринимательства

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас направил на согласование законопроект, предусматривающий введение двух новых мер поддержки для развития предпринимательской среды в регионах: поддержку местной предпринимательской инфраструктуры и поддержку предпринимательских хабов, пишет Ärileht.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас.
  • Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас.
  • Foto: Liis Treimann
Цель поддержки предпринимательской инфраструктуры – за счет создания необходимой инфраструктуры повысить конкурентоспособность компаний, работающих в регионах, и создать привлекательные рабочие места за пределами крупных городов. В рамках меры будет предоставлена поддержка на строительство, реконструкцию или подключение к существующей инфраструктуре (связь, интернет, электричество, газ, теплоэнергия, водоснабжение и канализация). Максимальный размер поддержки на одного заявителя – 800 000 евро.
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