Назад 30.05.25, 15:49 15 лет промпаркам Ида-Вирумаа: бизнес-модель приходилось менять несколько раз Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA), которое управляет промпарками и бизнес-парками в регионе, отпраздновало 15-летие. За эти годы организация превратилась в один из главных драйверов развития местной экономики, но ей несколько раз пришлось менять бизнес-модель, поскольку то, что раньше было уникальным торговым предложением региона, переставало им быть.

Перед церемонией закладки краеугольного камня завода магнитов NPM Narva.

Foto: Николай Андреев

Больше десяти лет развитие промпарков опиралось, прежде всего, на российских инвесторов, но пришлось научиться жить без них. Сейчас – бурный период роста на деньгах Фонда справедливого перехода, но он продлится недолго, и дальше все опять изменится.

IVIA появилось в 2010 году в совсем другой экономической среде. Это был последний год хождения эстонской кроны. Еще работали старые индустриальные гиганты: Кренгольмская мануфактура в Нарве обанкротилась через несколько месяцев после появления IVIA, а завод удобрений Nitrofert в Кохтла-Ярве в год создания IVIA не работал из-за падения цен на свою продукцию, но до его окончательного закрытия было еще несколько лет.

Фонд «Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа» (это первое название IVIA) был создан государством и местными самоуправлениями уезда. Он объединил существовавшие до него местные организации по развитию предпринимательства и получил от государства большие участки земли в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли.

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Руководитель IVIA Теэт Куусмик.

Foto: Raul Mee

«Мы всегда продумываем проекты с нашей командой, и мы беремся за те, которые все-таки можно осуществить. Для этого просто надо много работать и быть креативным. Я думаю, что всегда очень приятно, когда ты сможешь осуществить план, в который окружающие, может быть, не верят», – говорит об этом проекте руководитель IVIA Теэт Куусмик.

По его словам, и само создание этой организации было смелым проектом. IVIA не было бы, если бы в его реалистичность не поверили местные самоуправления и Министерство экономики и коммуникаций, прежде всего в лице тогдашнего канцлера Марики Прийске и министра Юхана Партса.

Теэт Куусмик рассказал, что был один крупный, амбициозный проект, который пришлось заморозить – это строительство агропарка около Эстонской и Аувереской электростанций. Предполагалось, что огромное тепличное хозяйство будет использовать остаточное тепло электростанций, а образующийся при сжигании топлива углекислый газ будет помогать растениям быстрее расти и давать более богатый урожай.

Ожидалось, что в теплицах будут работать 1000-1500 человек, а продукция пойдет на экспорт.

«Мы этим проектом и сегодня в какой-то мере занимаемся. Но с ним, конечно, трудно, потому что все было связано с производителями из Европы, которые экспортировали бы продукцию на большой рынок, который у нас рядом, через границу. Но поскольку граница сегодня закрыта, этот проект мы на какое-то время заморозили, чтобы посмотреть, какой будет глобальная ситуация», – рассказал Теэт Куусмик.

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Топ-инвесторы из разных эпох

Бизнес-парк IVIA в Кивиыли только начинает развиваться, в Кохтла-Ярве работает первый завод – производитель ветряков Freen. В бизнес-парке в Йыхви уже весьма оживленно, он ориентирован, прежде всего, на логистику, продажу и аренду оборудования – здесь работают местные представительства эстонских и западных компаний. Киногородок Ida Hub тоже появится здесь.

Нарвский промпарк, который состоит из двух отдельных площадок – Кадастику и Кулгу, самый большой в Ида-Вирумаа и занят, в основном, промышленностью. Здесь действуют восемь предприятий, ведутся новые стройки, и большинство участков выкуплены или забронированы.

Сейчас самые крупные предприятия в нарвском промпарке IVIA – это производитель фильтров и систем очистки воды Aquaphor International (общая сумма инвестиций 50 млн евро) и завод магнитов NPM Narva, часть концерна Neo Performance Materials со штаб-квартирой в Торонто. Первая очередь завода магнитов стоила около 100 млн евро. Но два этих завода появились в разных экономических ситуациях.

Церемония открытия завода красок Emlak в Нарве в 2015 году.

Foto: Николай Андреев

Первые заводы в нарвском промпарке строили российские инвесторы – предприниматели с востока приходили сюда, чтобы производить продукцию для европейского рынка непосредственно в ЕС либо даже продавать на восток продукцию с надписью Made in EU, пользуясь более удобной бизнес-средой и меньшей бюрократией. В те годы всерьез обсуждалось, когда между РФ и ЕС появится безвизовый режим.

Aquaphor изначально тоже пришел сюда во многом из-за близости российского рынка. Кроме того, что компания действовала и расширялась в Силламяэ, в 2022 году она открыла новый цех в нарвском промпарке и планировала очередное расширение – строительство так называемого «мегазавода» на 110 000 кв. метров, в котором работали бы 700 человек. Возможные инвестиции составили бы около 200 млн евро.

Завод систем очистки воды Aquaphor в нарвском промпарке.

Foto: Николай Андреев

В 2021 году владелец Aquaphor International Джозеф Шмидт, тогдашний министр инфраструктуры Андрес Сутть, мэры Нарвы Катри Райк и Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, руководитель IVIA Теэт Куусмик подписали соглашение о намерениях построить «мегазавод». Среди прочего, власти обещали для иностранных сотрудников компании и их семей открыть англоязычную школу и модернизировать аэропорт Ольгина (последний проект – еще в работе).

Но в 2022 году Россия начала полномасштабную войну в Украине, Европа ответила санкциями. Aquaphor подвергался критике за то, что продолжал бизнес в России. Официально об отмене планов строительства «мегазавода» не сообщали, однако один из руководителей компании обмолвился, что теперь Эстония – не единственное место, где может появиться этот завод.

Когда есть, что показать

Инвестиционный портфель IVIA опустел – больше не было ни одного желающего строить новые предприятия в промпарках Ида-Вирумаа. Около года понадобилось, чтобы переориентироваться на новые рынки. Но к этому времени им уже было, что показать.

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Бывший руководитель нарвского промпарка и руководитель IVIA по маркетингу Вадим Орлов вспоминает, как вел переговоры с представителями Neo Performance Materials, которые прилетели из Канады, Китая и Кореи. Для строительства завода магнитов они выбирали между тремя площадками – в Силламяэ, у Балтийской электростанции и в нарвском промпарке. Им требовалось построить завод максимально быстро, но на двух площадках подготовка затягивались, в то время как промпарк сообщил, что у него все готово.

Завод магнитов NPM Narva в промпарке IVIA.

Foto: Наглис Навакас

По словам Орлова, это была самая большая сделка в истории IVIA: «Сидели мы с ними ровно два часа. Они задавали вопрос, справимся ли мы? Мы говорили, что такой же вопрос задавал Джозеф Шмидт, когда он планировал строительство завода Aquaphor на территории нарвского промпарка. Он поверил, и у него завод стоял через год».

Нарвский завод магнитов, в итоге, получил от города разрешение на эксплуатацию в феврале 2024 года. По словам его руководителя Айвара Вирунена , завод построили с опережением графика: от начала строительства до запуска завода прошло всего 20 месяцев.

Жизнь после Фонда справедливого перехода

Завод магнитов – предприятие, получившее самую большую субсидию из Фонда справедливого перехода. Новый цех завода Fortaco Estonia тоже появился в Нарвском промпарке с помощью фонда, с его же помощью здесь строится промышленный инкубатор, а в Йыхви – киногородок. Завод ветряков Freen в Кохтла-Ярве также был построен с использованием субсидии. По словам Теэта Куусмика , если сейчас на территориях IVIA работают 20 предприятий, то благодаря фонду появятся еще 25.

Производство водорода для завода магнитов развернется прямо через дорогу от потребителя.

Foto: Николай Андреев

Всего в фонде было 340 млн евро, из них 132 млн было предусмотрено на поддержку крупной промышленности. Большинство проектов должны быть закончены в августе 2026 года. То есть, промпарки находятся на этапе бурного роста, но этап этот – очень короткий. Что будет после него?

Теэт Куусмик говорит, что команда IVIA теперь выстраивает производственные цепочки, чтобы продукция одного предприятия была сырьем для другого, и таким образом образовывались кластеры.

Первая ласточка уже есть – через дорогу от завода магнитов сейчас строится завод по производству водорода, который требуется заводу магнитов.

«Вот если у нас в Нарве теперь есть завод магнитов, то нужно следующее предприятие, которое использует много магнитов, – объясняет Теэт Куусмик. – Это может быть кто-то, кто производит электромоторы, например. Мы будем предлагать клиентам эти возможности и эту экономическую среду».