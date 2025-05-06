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  • 06.05.25, 14:34

Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения

В Эстонии балконы многих домов советского периода находятся на грани обрушения, пишет портал kinnisvarauudised.ee. По словам эксперта, самая большая проблема – это металлические крепления, которые со временем теряют свою несущую способность и могут привести к падению балконных панелей весом в 1000 кг.
Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения
Несколько лет назад Департамент технического надзора исследовал безопасность балконов и балконных ограждений в многоквартирных домах, построенных в период с 1960 по 1990 годы. Тогда было обследовано около 840 жилых домов по всей Эстонии, и в 87% из них были обнаружены мелкие или крупные дефекты в крепежных элементах балконов. В 61% случаев имелся один или несколько недостатков, которые могли привести к обрушению.
Неудовлетворительное состояние балконов объясняется ненадлежащим обслуживанием и ремонтом, а также низким качеством строительства и плохим надзором во время строительства. В связи с этим ситуация ухудшается с каждым годом. В прошлом году по поводу опасных балконов в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) поступило восемь обращений. В целом, по состоянию на первый квартал 2025 года, в отношении 12 многоквартирных домов ведется производство, касающееся безопасности балконов.
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