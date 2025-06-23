Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,07%300,58
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,04%1 198,54
  • S&P 5000,65%6 006,83
  • DOW 300,55%42 439,43
  • Nasdaq 0,79%19 601,61
  • FTSE 100−0,19%8 758,04
  • Nikkei 225−0,13%38 354,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,73
  • OMX Baltic0,07%300,58
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,04%1 198,54
  • S&P 5000,65%6 006,83
  • DOW 300,55%42 439,43
  • Nasdaq 0,79%19 601,61
  • FTSE 100−0,19%8 758,04
  • Nikkei 225−0,13%38 354,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,73
  • 23.06.25, 08:00

Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, ведущих бизнес на оккупированных Россией территориях Украины. В списке также числятся три эстонских бизнесмена – Лаури Рейнберг, Хиллар Тедер и Раунo Тедер.
Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
  • Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
  • Foto: Andras Kralla
Президент Украины Владимир Зеленский подписал вчера указ, которым вводятся санкции в отношении лиц и компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность на оккупированных Россией украинских территориях, включая Крым.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.01.24, 16:52
СМИ: связанные с семьей Тедеров компании попали под санкции Украины
Среди компаний, попавших под украинские санкции, оказались и фирмы, связанные с эстонскими предпринимателями Рауно и Хилларом Тедерами, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Эпицентр
  • 29.03.23, 06:00
Ведущий украинский финансист: у меня был неудачный опыт с компанией Тедера
Глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала рассказал в интервью Äripäev о своей работе в Украине и о неудачном опыте сотрудничества с фирмой скандального эстонского бизнесмена Хиллара Тедера Arricano.
Новости
  • 15.01.24, 06:00
Рауно Тедер: «У Arricano нет бизнеса в Крыму»
По словам Рауно Тедера, его компания Arricano ушла из Крыма и не будет затронута украинскими санкциями. Ранее СМИ сообщали, что в новых санкционных списках оказались компании, связанные с Arricano.
Новости
  • 07.12.24, 12:43
Тедер выкупил доли обоих партнеров в Porto Franco
Компания Рауно Тедера Interna Invest OÜ выкупила 10-процентные доли, принадлежавшие Хельдуру Меэритсу и Лембиту Лумпу в проекте Porto Franco.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 20.06.25, 09:06
В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве
2
Новости
  • 19.06.25, 16:49
НТД: очереди на восточной границе станут длиннее
3
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
4
Новости
  • 19.06.25, 16:00
Из военкомата в дорогое жилье? Проект семьи Берман у «главной улицы» стартует в течение двух лет
5
Новости
  • 22.06.25, 09:49
США нанесли удары по ядерным объектам в Иране
6
Новости
  • 22.06.25, 13:15
Rail Baltic Estonia подписала договор на проектирование соединения порта Мууга с трассой Rail Baltica

Последние новости

Новости
  • 23.06.25, 14:48
Минимум удобств, максимум встреч: как производитель снеков налаживала связи во Вьетнаме
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
Новости
  • 23.06.25, 11:52
От Египта до Мьянмы: Liviko расширяет горизонты несмотря на снижение результатов
Биржа
  • 23.06.25, 10:29
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
Подсказка
  • 23.06.25, 06:00
Как инвестору встретить стресс во всеоружии
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
Новости
  • 22.06.25, 13:15
Rail Baltic Estonia подписала договор на проектирование соединения порта Мууга с трассой Rail Baltica

Сейчас в фокусе

Урмас Сыырумаа считает, что для успеха нужны как талант, так и удача.
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
Президент США Дональд Трамп назвал атаку «историческим» моментом для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира.
Новости
  • 22.06.25, 09:49
США нанесли удары по ядерным объектам в Иране
«Это серьезно»: мировой рынок нефти ожидает роста цен после ударов США по иранским объектам
Новости
  • 22.06.25, 11:17
«Это серьезно»: мировой рынок нефти ожидает роста цен после ударов США по иранским объектам
«Ормузский пролив, через который проходит более 20% всей потребляемой в мире нефти, представляет собой потенциальную геополитическую ловушку. Его полная блокировка была бы самоубийством для иранского режима, однако затяжная изнурительная война в районе Персидского залива вполне возможна», – пишет бывший дипломат Клайд Кулль. На фото – танкер с нефтью, проходящий через Ормузский пролив.
Mнения
  • 21.06.25, 13:30
Клайд Кулль: на энергетических рынках началась новая эпоха
«Рынок утратил свободу и стал зависим от множества факторов»
Поскольку новый закон содержит много открытых и спорных моментов, стоит ждать множество судебных разбирательств, считает адвокат Трийну Ярвисте.
Новости
  • 20.06.25, 17:00
Много спорного и непонятного: новый закон приведет к росту судебных разбирательств
Штаб-квартира Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.
Новости
  • 21.06.25, 14:30
Литва получит более полумиллиарда евро на строительство военной базы
Урмас Яагант: «Даже если Партии реформ уступят в вопросе платы за детский сад, они все равно начнут требовать чего-то нового, так что соглашаться на это изначально не имеет смысла».
Новости
  • 22.06.25, 12:18
Урмас Яагант: коалиция на самом деле уже распалась
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025