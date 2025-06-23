Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, ведущих бизнес на оккупированных Россией территориях Украины. В списке также числятся три эстонских бизнесмена – Лаури Рейнберг, Хиллар Тедер и Раунo Тедер.
Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
Foto: Andras Kralla
Президент Украины Владимир Зеленский подписал вчера указ, которым вводятся санкции в отношении лиц и компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность на оккупированных Россией украинских территориях, включая Крым.
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До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.